La crisis que ha generado el COVID-19 indudablemente ha cambiado la vida de la población mundial y surgen muchas interrogantes de las proyecciones a futuro. La economía es uno de los sectores más golpeados que por consiguiente han afectado al sector financiero.

Actualmente, muchas personas temen perder sus residencias ante la crisis y hay quienes ven pocas posibilidadesde adquirir una hipoteca en tiempo de crisis por el COVID-19.

En este instante surgen muchas preguntas relacionadas con las herramientas financieras que nos permiten abrir puerta a la oportunidad de adquirir un patrimonio.

Si usted no puede hacerle frente al pago de su hipoteca, es importante que converse con su agente económico (Banco), con el propósito de acogerse a una de las alternativas ofrecidas por los mismos.

Estas alternativas le permiten mantener su hipoteca al día en este periodo, considerando opciones como alargar el plazo, ajuste de letra mensual o realizar un solo pago al final del préstamo (ballon payment).

En este momento de crisis, puede encontrar ofertas atractivas de precio, facilidades de pago, ya que el mercado está contraído. Si ya está en el proceso de adquirir una hipoteca, debe considerar los escenarios actuales y futuros que rodean esta decisión de compra.

-¿Qué sucede actualmente con el que me vende la propiedad? El desarrollador.

-¿Qué pasa con el banco que me está financiando? El banco.

-¿Qué sucede conmigo como cliente? El cliente.

Estas incógnitas las puedo esclarecer considerando los tres principales actores del mercado inmobiliario: El desarrollador o vendedor, el banco y tú como cliente.

–El desarrollador:

Sus operaciones de ventas se mantienen abiertas vía electrónica, redes sociales, emails. Los leads son atendidos por correo y vía telefónica.

Esta gestión de venta es apoyada por algunos bancos. Al no tener ventas, no hay firma de contratos, ni recepción de dinero por abono inicial.

La construcción de los proyectos se encuentra paralizada. Sin embargo, los intereses bancarios del préstamo interino de construcción siguen corriendo y deben ser afrontados en algún momento, según las alternativas que ofrezcan los bancos. El músculo financiero para operar es limitado.

-El banco:

La operación de banca hipotecaria se limita a atender los prospectos vía electrónica, celular, referidos por los desarrolladores, brókeres inmobiliarios, ya que los clientes no están llegando a las plataformas de las sucursales. Recopilan la información del cliente, analizan los ingresos Vs. las deudas, someten a aprobación de crédito, pero en esta última fase, con el cierre de las empresas, no puede ser completada, ya que no es posible verificar la información laboral del cliente, ofreciendo sólo pre-aprobaciones condicionadas a completar este proceso posteriormente.

-El cliente:

Dependiendo de la naturaleza de cómo reciben sus ingresos, los clientes pueden se clasificados como independientes o asalariados.

Clientes independientes: Son aquellos que realizan una actividad comercial y/o profesional de manera individual, la mayoría tienen su propia empresa. Para sustentar su operación e ingresos, presentan el aviso de operaciones (emitido por el Mici), declaraciones de renta, estados de cuentas bancario y certificación de ingreso firmado por un contador.

Clientes asalariados: Trabajan para una empresa legalmente constituida, que cotiza en la CSS. Para sustentar sus ingresos presentan su carta de trabajo y su ficha de CSS. La realidad de ambos clientes luego de este periodo es incierta.

La comunicación afectiva entre los tres actores es lo más importante durante este periodo, los bancos deben ir definiendo cuáles son las nuevas características crediticias, para que un cliente sea sujeto de crédito.

Esto permitirá a los desarrolladores tener un marco de referencia, plantear su estrategia de reactivación de negocio, considerando las transacciones que puedan llegar a feliz término, cuáles deben dilatarse y cuáles definitivamente se perderán. Los clientes deben evaluar su situación crediticia, con base en las nuevas reglas del mercado hipotecario

La pluma invitada de ElCapitalFinanciero.com es:

Alfredo Vásquez Torres, gerente senior de ventas en Scotiabank. Ha estado vinculado desde hace 24 años a la banca panameña.