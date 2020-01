Hipotecas y consumo se mantuvieron estables, pero construcción e industria no frenaron su caída

Los créditos otorgados por el sector bancario tuvieron un incremento del 2.5% a septiembre de 2019, es decir, muy cercano al crecimiento del 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB)del país registrado en este periodo.

Justamente al igual que la economía refleja una desaceleración con relación a años anteriores, los principales sectores crediticios han bajado su ritmo, pero manteniendo su estabilidad como es el caso de consumo personal y crédito hipotecario que crecieron por encima del 5%, construcción e industrias si enfrentaron bajas, mientras que otros no tradicionales como minería y pesca marcaron la diferencia.

Según la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), a septiembre 2019 sobresalen la minería con un crecimiento del 53.3%; las empresas financieras y de seguro con un 9%; la pesca con 6.5%; el consumo personal con 5.4% y el crédito hipotecario con 5.3%, todos en comparación con igual periodo de 2018.

Mientras que en septiembre 2019 mostraron resultados negativos importantes sectores como la construcción al disminuir en 1.2%, la agricultura 4.1% y la industria en 1.7%. (Ver cuadro: Sistema Bancario Nacional, cartera crediticia local por sectores y actividades).

El director de Asuntos Financieros de la SBP, Javier Motta, precisó que la desaceleración económica que ha afectado a varios sectores de la economía se ha expandido a los créditos bancarios.

Explicó que la banca de consumo venía crecimiento a un ritmo del 10% en los últimos años y ahora en su totalidad creció 5.4%. En sus segmentos: automóvil creció 0.54%, tarjetas de crédito 3.17%, y los préstamos personales crecieron 7.27% empujando el sector del consumo personal.

A juicio de Motta, en momentos en que la economía atraviesa una desaceleración y alto desempleo, no es recomendable un aumento muy alto de la banca de consumo para no generar un sobreendeudamiento, de manera que un crecimiento más lento de este sector es muy razonable dadas las condiciones.

De acuerdo al ranking de la SBP, en septiembre de 2019 lideraba la banca consumo el Banco General, le siguen Bac Credomatic, Banistmo, Global Bank y la estatal Caja de Ahorros.

Para Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), el endeudamiento en la banca de consumo no es alarmante y los bancos panameños siempre han actuado de manera responsable en el otorgamiento de créditos para no correr el riesgo de subir demasiado la tasa de morosidad.

Los bancos siempre han tenido un manejo conservador al otorgar nuevos préstamos”, enfatizó.

Berguido adelantó que la banca se siente optimista ante las medidas que está tomando el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, en especial el pago de $381.5 millones por los incentivos del interés preferencial, así como el aumento del rango del interés preferencial que puede incidir positivamente en el aumento de nuevos créditos hipotecarios.

Además existe mucho optimismo de que las importantes obras de infraestructura pública como la Línea 3 y el Cuarto Puente sobre el Canal impulsarán el empleo y por ende se espera que impacte positivamente en el aumento al consumo.

El gerente general de Canal Bank , Eddy Silvera, destacó que la desaceleración ha golpeado varios sectores. El crédito a la construcción específicamente se ha visto afectado por la baja al consumo, llevando al sector a una sobreoferta en centros comerciales, oficinas y viviendas, y también una tasa de desocupación arriba del 40% en el caso de los hoteles.

Resaltó que se resgitra un alto endeudamiento en la población y la baja en el consumo ante el aumento del desempleo, que está impactando en el crédito de consumo, por lo que muchos bancos han tenido que reestructurar los requisitos exigidos para otorgar préstamos, es decir restringir la flexibilidad que existía en el sector. Esta baja en el consumo ha afectado otros sectores como el comercio y la industria, cuya cartera crediticia ha bajado.

Silvera destacó que será importante aumentar los créditos hacia otros sectores como las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y bancarizar a la población que se encuentra fuera del sistema como alternativa para capitalizar ya que también se está registrando una baja en los depósitos.

Rolando De León, gerente de Unibank, indicó que definitivamente el proyecto de bancarización que adelanta el Banco Nacional de Panamá (BNP) dará mucho impulso para que muchas personas que aún están fuera de la banca puedan ser incorporadas.

Este proyecto está apalancado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Darsy Santamaria Vega

dsantamaria@capital.com.pa

Capital Financiero