Hisense se une a la Academia de Fútbol Román Torres para promover la práctica deportiva infantil con la Copa RT05

Hisense, empresa líder en tecnología de consumo y patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™, está colaborando con la Academia de Fútbol Román Torres y la Copa RT05, con el objetivo de recaudar fondos para el funcionamiento del programa “Educando y Transformando Vidas”, que actualmente apadrina alrededor de 120 niños y niñas para que gocen de educación deportiva de primera calidad en la academia del renombrado futbolista panameño.

La Copa RT05 se realiza del 13 al 17 de junio en las canchas del CD Plaza Amador de la Ciudad de Panamá, con la participación de las categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12.

Esta iniciativa es promovida por el futbolista Román Torres, capitán de la selección de Panamá en el Mundial 2018 a través de su academia para ayudar a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo social.

“Somos una academia de formación de vida. A los chicos y chicas además de enseñarles a jugar fútbol, los alfabetizamos y formamos con valores a través de la amistad y el trabajo en equipo. Con la Copa RT05 promovemos la práctica deportiva dando a conocer el gran talento panameño que hay en el país. La vida como el fútbol se trata de sacrificio y soñar para alcanzar tus metas. Cuando uno trabaja duro por sus sueños, se puede transformar nuestra vida”, menciona Román Torres, uno de los mayores referentes del deporte panameño y director de la Academia de Fútbol Fundación Roman Torres.

Durante las últimas dos décadas, Latinoamérica y el Caribe, donde viven 188 millones de niñas, niños y adolescentes, ha realizado avances significativos en su desarrollo económico y social lo que ha impactado positivamente en el bienestar de la población y en el número creciente de niños que pueden ejercer sus derechos, según datos de la UNICEF. A pesar de estos avances, el número de niños, niñas y adolescentes afectados por la migración en la región podría alcanzar la cifra de 3.5 millones el próximo año. Esta cifra, que incluye tanto a los niños, niñas y adolescentes migrantes como a los que viven en comunidades de acogida, representa un aumento del 47% en comparación con 2021. Actualmente 7.9 millones de migrantes son menores de 18 años, en las Américas.

De acuerdo con la Unicef, solo 6 de cada 10 niños y niñas de 3 a 4 años reciben Educación en la Primera Infancia y 1 de cada 20 niños y niñas menores de 5 años es dejado solo o al cuidado de un niño o niña menor de 10 años, por lo que es vital apoyar proyectos como “Educando y Transformando Vidas” donde la educación y el deporte juegan un aspecto vital en el bienestar de la juventud panameña.

Hisense está comprometido en cuidar a los niños y niñas, y les alientan a enfrentarse con valentía a la vida y a cambiar sus propios destinos a través del aprendizaje continuo y el desarrollo deportivo. Conforme a la Organización Panamericana de la Salud, la actividad física tiene importantes beneficios para la salud del corazón, el cuerpo y la mente. Asimismo reduce los síntomas de depresión y ansiedad. Igualmente mejora las habilidades de pensamiento, aprendizaje y juicio. También asegura un crecimiento y desarrollo saludables en los jóvenes, por lo que es trascendente fomentar el deporte entre las nuevas generaciones.

“Participar en la Copa RT05 es un gran compromiso para Hisense, pero también nos llena de ilusión. Conocemos el potencial del talento humano que existe en Panamá. Por tal motivo nos acercamos a la fundación que dirige Román para apoyar a la niñez panameña en lo deportivo y académico. Estamos convencidos que si todos ponemos un granito de arena, contribuiremos a un mejor futuro para las niñas y niños de Latinoamérica”, comparte Rita Barbieri, para Hisense Centroamérica.

La innovación tecnológica es el enfoque clave de Hisense, tanto a través de la tecnología de vanguardia como de productos eco-friendly. Además Hisense continúa apoyando el deporte a nivel global a través de diferentes patrocinios, como por ejemplo el de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022™ y las finales de la UEFA Nations League. Estos acuerdos de colaboración son el reflejo de la presencia de Hisense a nivel global, con sus productos presentes en más de 160 países.