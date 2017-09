Hotel The Buenaventura se estrena el 22 de septiembre en Coclé

A partir del 22 de septiembre de 2017, el hotel JW Marriott Panama Golf & Beach Resort –ubicado en la costa coclesana de Río Hato– cambia de marca y se estrena como The Buenaventura Golf and Beach Resort Panama, también bajo el paraguas de Marriott International a través de Autograph Collection Hotels.

“Nosotros seguimos estando bajo la marca de Marriott International. Simplemente, estamos haciendo un cambio de marca a una que sentimos va más de la mano de la comunidad de Buenaventura, con la visión del fundador [Alberto Vallarino] y nos crea mayor flexibilidad y control para adaptarnos a la demanda que hay en la zona”, explica Ana María Vallarino, presidenta ejecutiva de Grupo Verde Azul Properties.

Vallarino destaca, asimismo, el hecho de que se trata de un hotel que está dentro de una comunidad y, por ello, “es muy importante que haya un acercamiento con la comunidad de residentes y con el público nacional y doméstico”. Sin dejar de lado, claro está, que no podemos depender del turismo local que es más de fin de semana, indica.

Si bien Autograph tiene un porcentaje de huéspedes que llega por ser miembros del sistema de lealtad de Marriott, hay otro porcentaje de cerca del 40% que son personas “individualistas”, “aventureras” y que tienen aproximadamente 45 años de edad.

A estas personas también queremos llegar con esta propuesta, dice la ejecutiva, quien adelantó que están mirando los mercados tanto norteamericano como suramericano, sin descartar países europeos gracias al hub de conectividad aérea que hay en Panamá.

Identidad panameña

El hotel que se encuentra en la costa Pacífica panameña –a unos 127 km de distancia de ciudad de Panamá– es conocido precisamente porque está ubicado en la exclusiva comunidad de Buenaventura, con fácil acceso a la playa Río Mar, la isla Farallón y a los mercados del Valle de Antón. Esta es, precisamente, otra de las razones para potenciar la identidad panameña propia del lugar donde se encuentra, dice Vallarino.

“JW Marriott tiene muchas ventajas, pero para un hotel de resort boutique y en una zona turística tan llena de cultura entrar en Autograph Collection nos permite tener esa identidad propia de cada hotel. Podemos ser diferentes y acoger toda esa cultura que hay en la zona y traerla para darla a quienes nos visitan un poquito de lo que es Panamá”, señala Vallarino.

Según la ejecutiva, la marca Autograph Collection resalta la identidad propia de cada hotel donde se encuentre, a fin de que no sea replicable y sea diferente. En pocas palabras, celebra los “hoteles boutiques que son únicos”.

Con este cambio de marca se puede esperar que el hotel tenga un regreso a sus raíces, que era un hotel de muchos más toques y acentos panameños y donde celebramos la cultura de Coclé”. Ana María Vallarino

Además, donde está ubicado es precisamente la zona en la que el “grupo tiene interés de impactar positivamente”. En ese mismo orden de ideas, Vallarino señala que se decidió llamar The Buenaventura “porque es la marca paraguas que tiene más tiempo, casualmente este año se celebran los 15 años de Buenaventura”. “Por eso, decidimos irnos por The Buenaventura Golf and Beach Resort Panama”, comenta.

Cambios: Desde colores hasta sabores

Vallarino adelantó que se han invertido cerca de $3.5 millones en adecuaciones y remodelaciones en el hotel para el cambio de marca, especialmente en las zonas públicas del hotel. Además, se crearon más salones de reuniones porque hay una demanda alta de grupos (de turismo o corporativos) que tienen interés en hacer actividades.

Por ejemplo, dice Vallarino, “estamos por desarrollar talleres de cuerdas para atraer compañías locales o internacionales”.

Adicionalmente, se hizo una remodelación completa del área del lobby, restaurantes, bar y el club de playa. Como parte de estos cambios, Vallarino mencionó que en el lobby se incluyeron piezas de arte hechas de artesanos del país. “Son piezas de conversación, muchos quieren poder llevarse alguna”, agrega.

Los colores también cambiaron. “Pasamos de tonos terracotas en la fachada principal a tonalidades claras. El faro también pasó a ser blanco. Se buscó tener estructuras que se sintieran más ligeras y que dieran esa cercanía más al mar. También se dio un toque más local a la comida y a la oferta de cocteles”, señala Vallarino.

En cuanto a las habitaciones, el hotel se mantiene con 114 y 4 villas. “Lo que sí es que estamos analizando incorporar un proyecto de residencias”, indica la presidenta ejecutiva de Grupo Verde Azul Properties.

Sin embargo, añade, este tema aún está en anteproyecto y mantenemos conversaciones con la marca, pero es algo que quisiéramos incluir en la oferta que tiene el hotel.