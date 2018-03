Hoteleros piden proteccionismo ante aumento de alquiler de apartamentos con fines turísticos en Panamá

El alquiler de apartamentos con fines turísticos en la provincia de Panamá ha mermado la ocupación hotelera, asegura la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel).

Al cierre de 2017 la ocupación hotelera se ubicó en un 47.1%, según cifras de la Contraloría General de la República. Este resultado demuestra que el sector ha tenido “la peor temporada baja en los últimos cinco años”, dice Armando Rodríguez, presidente de la Apatel.

El empresario señala que entre las razones que inciden en la baja ocupación de los hoteles está el aumento de la actividad de alquiler de apartamentos o residencias a turistas por menos de 45 días, lo que por está prohibido según la Ley 80 del 8 de noviembre de 2012.

El artículo 21 de esta legislación prohíbe el arrendamiento inferior a 45 días en el distrito de Panamá, a quienes no cuenten con permiso de alojamiento público turístico (edificios o residencias). Este acto será sancionado por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) con multas que van de $5 mil a $50 mil.

Las personas que publiciten por cualquier vía, incluyendo la electrónica, estos servicios también serán sancionados, detalla el documento.

Ante la llegada de algunas plataformas electrónicas como Airbnb a Panamá, el presidente de Apatel señaló que se requiere un cambio a la legislación. Sin embargo, no especificó cuáles serían dichas modificaciones.

Hay que hacer un cambio a la Ley 80. Creemos que es importante que se regule este tema”, Armando Rodríguez, presidente de Apatel

Competitividad

Para Gustavo Him, administrador de la ATP, si bien ya se planteó la necesidad de hacer cambios a la actual regulación, aún no se puede tomar una decisión final sobre el tema.

Nosotros no queremos tomar una decisión sin antes consultar con el sector, ya que nos debemos a las empresas panameñas”,

Gustavo Him

Según Him, el servicio en línea de Airbnb no es ilegal porque la ATP no rige el ciberespacio, ni a empresas extranjeras. “Lo que está regulado [en Panamá] es el alquiler por menos de 45 días en el distrito de Panamá”, comentó.

El funcionario dijo que esta es una reglamentación que viene del Gobierno anterior que busca proteger el sector hotelero de la ciudad capital.

Lo que Him deja claro es que Panamá no puede perder competitividad en su oferta turística porque el servicio que presta Airbnb ya “es una tendencia y un modo de vida del mercado”.

Si Panamá no tiene “este tipo de servicio moderno puede perder competitividad. Lo que no puede darse tampoco es ir contra la inversión nacional”, agrega.

En este sentido, Him manifestó que se han hecho “reuniones exploratorias” entre las partes. A la fecha, los hoteleros, la ATP y Airbnb sostuvieron dos reuniones exploratorias para llegar a un acuerdo, pero no se logró.

Los hoteleros rechazan el servicio que ofrece Airbnb porque no paga impuestos y al no tener ningún tipo de regulación es “una competencia desleal”, comenta el funcionario.

La ATP señala que se mantiene la comunicación con estos sectores con miras a realizar la tercera reunión durante este mes de marzo.

