Este viernes, 31 de enero comienza Acampemos, una actividad abierta para toda la familia que resalta el porqué debemos hacer actividades al aire libre.

La actividad consiste en tres días de acampada en el Parque Summit ubicado en Gamboa, los días 31 de enero, a partir de las 4:00 p.m., y el 1 y 2 de enero (el domingo hasta las 12:00 m.d.) par completar así tres días y dos noches de la mano de la Asociación Panameña de Aventura y Excursionismo (Apave).

Gabriel Asprilla, presidente de Apave, explicó a Capital Financiero, que esta es una actividad anual que se realiza desde el año 2005 en la que invita a toda la familia a tener un contacto especial con la naturaleza mediante una experiencia única en el país.

El costo de la actividad es de $6 por personas (menos de 5 años no pagan) y el precio de los estacionamientos internos en el parque estará costando $3.

Actividades

Serán tres días de actividades guiadas por expertos en los temas por lo que los asistentes contarán con charlas, observación de aves en el día y búhos en la noche, clases de supervivencia, manejo de brújula, actividades de títeres para los más pequeños y hasta juegos de antaño, además de las visitas guiadas y charlas sobre el Águila Arpía.

Alimentación

Se permite llevar comida lista o para preparar siempre que esta sea elaborada en barbacoa (el parque no permite el uso de fuego). Se permite la entrada de coolers con bebidas varias más no alcohólicas.

Para este año 2020 se espera que la cantidad de personas interesadas en la actividad crezca puesto que, de acuerdo con cifras de Apave, en ediciones anteriores han tenido la presencia de hasta 1,500 personas en 500 carpas.

Qué llevar

La primera recomendación de Asprilla es llevar una carpa, pero, hace énfasis en que, si es la primera vez acampando, no se debe comprar equipamiento muy grande ni costoso para evitar gastos innecesarios.

“La idea es compartir en familia, no hay actividades que sean solo para niños o solo para adultos, por el contrario, en todas las actividades pueden participar todo y eso es lo ideal”.

También explicó que, si bien hay un cronograma de actividades interesantes durante los tres días, no es obligatorio seguirla al pie de la letra.

El presidente de Apave brindó a Capital Financiero una lista de artículos recomendados para Acampemos:

Carpa

Colchón Inflable

Artículos de aseo personal

Ropa deportiva

Repelente

Gorra

Bloqueador solar

Alimentos varios

Malva (que no se olvide para poder asarlos)

Suficiente agua

Binoculare

Baterías

El Parque Summit cuenta actualmente con baños y duchas para el uso de los asistentes de Acampemos.

Lo que está prohibido

De acuerdo con Asprilla, no se permite el consumo de alcohol ni drogas, no se permite el acceso de mascotas y, pese a que es una actividad de acampada, no se permiten realizar fogatas.

Ante esto último, explicó que no se permitirán las fogatas para evitar fuegos en diferentes puntos del parque que se pudiesen salir de control pero que sin embargo, la actividad contempla la elaboración de una gran fogata comunal en ña que todos los asistentes puedas disfrutar pero dentro de un ambiente controlado por los integrantes de Apave.

Sassha Fuenmayor

Sassha.fuenmayor@capital.com.pa

Capital Financiero