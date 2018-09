Hoy se inaugura CAPAC Expo Habitat 2018

La Comisión organizadora de Ferias de la Cámara Panameña de Construcción (CAPAC), inaugura hoy la trigésima primera versión de CAPAC Expo Hábitat 2018, evento que se desarrollará en el Centro de Convenciones, cubriendo un área de más de 18 mil metros cuadrados. Los organizadores esperan que esta feria genere transacciones comerciales por un valor de $120 millones.

En el evento más de 400 expositores presentarán una diversa oferta de productos comerciales, inmobiliarios y educativos por parte de más de 400 empresas de construcción, bienes raíces y promotoras que ofrecerán más de 600 proyectos”.

De acuerdo con el ingeniero Fernando Méndez, presidente del Comité Organizador de CAPAC los proyectos se ubicarán en sectores como Arraiján, Bella Vista, Betania, La Chorrera, Las Cumbres, Juan Díaz, Pacora, Pueblo Nuevo, Río Abajo, 24 de Diciembre y San Francisco al igual que en áreas de playa, ríos y montaña, entre otros distritos de las provincias del país.

Se ofrecerán ofertas de viviendas desde $40 mil, amparadas por la Ley de Interés Preferencial y el Fondo Solidario de Vivienda (FSV). Méndez aseguró que para este año estarán presentes unas 14 entidades de la banca hipotecaria estatal y privada que luego de evaluar la documentación presentada, pueden completar la operación en el mismo recinto ferial.

Tendremos las últimas tendencias en acabados, decoración, maquinaria y equipo liviano, tecnología, productos utilizados en la industria, así como también proyectos habitacionales y comerciales con atractivas ofertas de financiamiento” Fernando Méndez.

Por primera vez el evento y en Panamá se realizará la Feria de Ingeniería y Tecnología de la República Popular China, la cual contará con exposiciones de 16 empresas chinas, entre estas figuran fabricantes y contratistas que buscan oportunidades de negocio en Panamá y la región, la lista incluye a empresas como China Railway Group Limited, China Civil Engineering Construction Corporation, Zhejiang Machinery&Equipment I/E Co., Ltd. y Beijing Urban Construction Group Co., Ltd.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero