Huawei anunció la venta su marca de teléfonos móviles Honor

El gigante tecnológico chino Huawei emitió un comunicado en el que informó que debido a que su negocio al consumidor “ha estado bajo una tremenda presión últimamente” y a la “falta persistente de elementos técnicos necesarios para nuestro negocio de telefonía móvil”, ha decidido vender todos sus activos comerciales de Honor a Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd., medida que a su juicio “ayudará a los vendedores y proveedores de canales de Honor a superar este difícil momento”.

Explicó el comunicado que “una vez que se complete la venta, Huawei no tendrá acciones ni participará en ninguna gestión comercial o actividades de toma de decisiones en la nueva compañía Honor”.

Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd., es una empresa conformada por más de 30 agentes y distribuidores de la marca Honor.

Desde su creación en 2013, la marca Honor se ha centrada en el mercado juvenil ofreciendo teléfonos en el rango de precios de gama baja a media. Durante estos últimos siete años, Honor se ha convertido en una marca de teléfonos inteligentes que distribuye más de 70 millones de unidades al año.

Finalmente, Huawei reconoció la dedicación, la atención y el apoyo continuos que brindan los consumidores, vendedores de canales, proveedores, socios y empleados de Honor y expresó su esperanza en que la nueva administración de Honor se embarque en un nuevo camino junto con sus accionistas, socios y empleados, para que Honor continúe creando valor para los consumidores y construyendo un nuevo mundo inteligente para los jóvenes.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero