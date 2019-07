Huawei dice que reversión de veto no tendrá gran impacto en su negocio

El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, en una entrevista que le hiciera el medio The Financial Times, indicó que la decisión del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, de revertir el veto a la compañía no tendrá gran impacto en su negocio ya que cuentan con la capacidad de desarrollar sus propios chips y sistemas operativos.

“Si no se nos permite usar componentes estadounidenses, tenemos mucha confianza en nuestra capacidad para usar componentes hechos en China y otros países”, dijo Zhengfei. También expresó que ” todos estos obstáculos impuestos por EU nos están beneficiando. Bajo la presión externa, la compañía se ha unido más que nunca“, sostuvo.

En cuanto a sistema operativo de los dispositivos, manifestó que esperan continuar utilizando el sistema operativo abierto y el ecosistema accesible para todo el mundo para sus teléfonos móviles, pero si EU les restringe el acceso, desarrollarán su propio sistema operativo.

Liderando la implementación de redes de quinta generación a nivel mundial, la compañía afirma que la restricción de hacer negocios con EU los afectaría negativamente, limitándolos a alternativas inferiores y más costosas que los dejará rezagados, ya que Huawei se encuentra mucho más avanzada en estas tecnologías.

Actualmente Huawei cuenta con más de 50 contratos comerciales de implementación de la red 5G, lo que reafirma el apoyo de grandes potencias mundiales, quienes confían en que sus tecnologías cumplen con todos los requisitos de seguridad para ser implementados a nivel mundial.