Huawei planea invertir $150 millones en el desarrollo de talento digital en los próximos 5 años

Huawei, una de las principales empresas de tecnología a nivel mundial, dio a conocer su Informe de Sostenibilidad de 2020 y anunció que, a través del programa Semillas para el Futuro 2.0, tiene previsto invertir $150 millones en el desarrollo del talento digital durante los próximos 5 años, beneficiando a más de 3 millones de personas adicionales.

Durante el foro «Tecnología y Sostenibilidad: Inclusión Universal», coorganizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Iucn), Huawei también presentó su serie documental Innovación: sangre, sudor y sueños, que rinde homenaje a innovadores tecnológicos y conservacionistas.

En el evento participaron representantes de Huawei, la Iucn, el Foro Económico Mundial, el Carbon Disclosure Project (CPD), Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI) y el Instituto de Asuntos Internacionales de Singapur, quienes debatieron el papel de la tecnología en el impulso de la sostenibilidad y la construcción de un mundo más inclusivo y respetuoso con el medioambiente.

Promoción del acceso igualitario a la educación y el desarrollo del talento

En la economía digital, el talento ejerce un papel cada vez más importante en el impulso de la transformación digital y el crecimiento económico, por lo que cabe preguntarse cómo podemos fomentar la igualdad y la calidad en la educación y promover el desarrollo de fuerzas de trabajo digitales más competentes.

Huawei tiene el compromiso de ayudar a desarrollar el talento digital en los países en los que opera. En 2008, Huawei comenzó a implementar programas de desarrollo del talento, entre los que se incluyeron becas, competiciones tecnológicas y formación sobre destrezas digitales, que desde entonces han beneficiado a más de 1.54 millones de personas en más de 150 países. Huawei ha invertido más de $150 millones en programas de este tipo.

En el foro, Liang Hua, presidente de Huawei, ha anunciado la implementación del programa Semillas para el Futuro 2.0 con las siguientes palabras: «La alfabetización y las destrezas digitales no solo son la base de la economía digital, sino que también son un derecho humano fundamental según lo definen las Naciones Unidas.

El programa Semillas para el Futuro 2.0 forma parte de nuestros continuados esfuerzos por desarrollar el talento y, a través de él, invertiremos $150 millones durante los próximos cinco años y ayudaremos a estudiantes universitarios y jóvenes emprendedores a mejorar sus habilidades digitales. Se espera que este programa beneficie a más de 3 millones de personas adicionales».

Según un informe de 2020 de la Organización de Naciones Unidas para Infancia (Unicef) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), unos 2200 millones de personas de 25 años o menos todavía no tienen conexión a Internet en su hogar. No cabe duda de que esta situación ha exacerbado la brecha digital que afecta a muchos de los más vulnerables del mundo.

Durante su discurso en el foro, Irina Bokova, miembro de la junta del Centro Ban Ki-moon para Ciudadanos Globales y anterior directora general de la Organizaciones de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), quiso señalar este problema afirmando que: «La brecha digital ejerce un mayor impacto sobre las mujeres que sobre los hombres. Las mujeres tienen menos acceso a Internet y esta diferencia es cada vez mayor.

Las mujeres tienen ahora cuatro veces menos probabilidades que los hombres de adquirir una cultura digital y representan solo el 6% de los desarrolladores de software. Se necesitan 170 años para superar la desigualdad de género económica entre hombres y mujeres».

El vicepresidente sénior de Asuntos Gubernamentales Globales de Huawei, Afke Schaart, también participó en el evento con un discurso centrado en el papel integral que las tecnologías digitales desarrollarán en la promoción de la inclusión y la igualdad: «En nuestro Informe de Sostenibilidad de 2020, queda constancia de que Huawei ha implementado programas, como HUAWEI4HER y TECH4HER, con el objetivo de ayudar a las mujeres a mejorar sus competencias de TIC y fomentar la igualdad de género en la industria».

El asesor sénior en los Institutos de Investigación de Suecia (RISE) y responsable de la Net-Zero Compatible Innovations Initiative de Mission Innovation, Dennis Pamlin, destacó el hecho de que la digitalización ha reducido en gran medida el coste de la educación y el acceso a la información, y que las soluciones digitales ayudarán a transformar los sistemas educativos de todo el mundo. La enseñanza en línea ya se ha convertido en la nueva normalidad, lo que ha creado nuevas oportunidades para los sistemas educativos globales.