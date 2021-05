Huawei presenta su nueva Band 6 en el mercado panameño

La empresa tecnológica Huawei, presentó este jueves, 13 de mayo, la nueva pulsera deportiva Band 6, disponible para el mercado panameño a partir de hoy.

La nueva Band 6 permite monitorear cada detalla de la actividad física diaria en un dispositivo liviano y eficiente.

Este smartwatch cuenta con 96 modos de entrenamiento y lleva un registro de tu frecuencia cardiaca y calorías con datos que pueden ser almacenados para que sean fáciles de leer.

Para que no te pierdas ningún detalle de la data que te ofrece, podrás leerla en su increíble pantalla Full View de 1.47 pulgadas, un 148% más grande que sus predecesoras o que cualquier otra banda, además combinando el tamaño de la pantalla con alta resolución de 194 x 368 con 282 PPP, tendrás algo realmente impresionante para mirar en tu muñeca, sobre todo porque podrás cambiarle carátulas según tu propio estilo y gusto.

Una de las características más importantes a la hora de escoger una banda es la batería y la Band 6 es la maratonista en el mundo de los wearables, ya que ofrece una increíble duración de batería de 14 días para un uso típico y 10 días para un uso intensivo. Cuando te quedes sin energía, no hay problema: puedes usarla durante 2 días con solo 5 minutos de carga con un cargador magnético.

Si hay algo que caracteriza a HUAWEI es siempre dar más de lo que sus usuarios esperan, por eso algunas de las funciones que podrás encontrar en esta Band 6 van desde Medición del oxígeno día y noche, monitoreo del sueño hasta monitoreo de frecuencia cardíaca, tres aspectos importantes de la salud que siempre debes monitorear, pues te puede ayudar a alertar a tiempo de otros padecimientos.

Otra de las características que amarán, sobre todas las panameñas, es que con esta banda pueden llevar un seguimiento del ciclo menstrual gracias al calendario de fácil navegación que enviará recordatorios discretos y oportunos para cuando llegue el periodo. Un asistente cariñoso y servicial sin duda.

Esta nueva Band 6 no solo es única en sus características internas, si no que además viene en cuatro colores diferentes de correas, cada una con su propia estética individual. Hechas de silicona tratada con rayos ultravioleta que no daña la piel, son superligeras y refrescantemente resistentes a la suciedad. Y con un peso de solo 18 g, prepárate para experimentar un uso realmente cómodo.