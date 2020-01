Idaan invierte $585,7 millones en cuatro potabilizadoras

Inversiones por $585,7 millones adelanta el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en la construcción de dos nuevas plantas potabilizadoras y la expansión de dos existentes para garantizar el suministro de agua del 52% la población del país que se concentra en el área metropolitana (Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón) que consume actualmente 437 millones de galones de agua al día, extraídos de los lagos Gatún y Alajuela, mientras sigue el debate sobre la necesidad de establecer tarifas sectorizadas para reducir la morosidad de los clientes residenciales y comerciales que asciende a unos $88 millones.

El proyecto que más avances presenta es la construcción, operación y mantenimiento del nuevo módulo para la potabilización de agua de la Planta Potabilizadora de Chilibre, que presenta 78% de avance y generará 15 millones de galones de agua diariamente (Ver recuadro: $585,7 millones en cuatro potabilizadoras).

Mientras, un avance de 40% presenta la planta potabilizadora de Gamboa que servirá de complemento a la potabilizadora de Chilibre, cuando esta presente algún problema. Esta potabilizadora produciría, en su fase inicial, 60 millones de galones de agua diarios, para beneficiar a 235,000 personas.

En tanto, en la provincia de Colón se construye el nuevo módulo de la planta potabilizadora de Sabanitas II con un avance físico de 31%, mientras la construcción de la planta Potabilizadora Ing. José Guillermo Rodríguez (Howard )”, lleva un avance de 21%.

El proyecto de Howard contempla la construcción de una moderna planta potabilizadora con producción de 40 millones de galones diarios, con proyección de espacio físico para ampliar a 60 millones de galones diarios.

No obstante, el proyecto de La Arenosa en el distrito de La Chorrera, que debía producir 80 millones de galones, sólo llegó a la fase de planificación y no se concretó.

Para concretar los proyectos, el director del Idaan, Guillermo Torres, informó que se logró que las empresas españolas Acciona y Tedagua renunciaran a la protección de inversiones (TPI), que les daba derecho a presentar demandas de arbitraje contra los gobiernos anfitriones cuando los inversores consideran que se han visto perjudicados por decisiones del Estado.

Acciona se adjudicó los proyectos de la planta potabilizadora de Howard y Sabanitas II, en Colón, mientras Tedagua construye la planta de Gamboa.

Torres se ha planteado como meta aumentar a un 20% la facturación y establecer tarifas sectorizadas porque requieren invertir en mantenimiento y en nuevos proyectos para hacer eficiente a la institución, pero el tema ha generado opiniones encontradas.

Para ello, planea instalar medidores en cada una de las residencias y un medidor en la entrada de cada edificio.

Rafael Chavarría, miembro del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), considera que los usuarios no tienen la culpa de la mala administración que los gobiernos le han dado al Idaan, además más de la mitad de la producción de agua no llega al cliente final porque se pierden en fugas ancestrales que no han sido reparadas.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, y el secretario técnico del Consejo Nacional del Agua, Rafael Mezquita, coincidieron en que el Idaan debe mejorar el sistema de distribución de agua, para ello debe plantearse como meta reducir las pérdidas de 200 millones de metros cúbicos por año.

De momento, el Idaan impulsa la realización del pliego de cargos para convertir a la institución en Gran Cliente Pasivo para ahorrar aproximadamente $7 millones en concepto de pagos de energía eléctrica.

Nuevo estudio millonario

La Contraloría General de la República (CGR) refrendó a finales del año pasado un contrato de asistencia y asesoría técnica a la española Aqualia por $60 millones, que es parte de un préstamo de $250 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar la gestión del Idaan y la optimización del sistema de producción y distribución de agua potable en el área Metropolitana, Panamá Oeste hasta El Valle y Panamá Este hasta Pacora.

La presidenta de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), Angela Laguna, pidió al Gobierno Nacional que explique ¿cuál es el Plan Maestro de este proyecto por $60 millones?, porque los recursos del Estado son finitos, por lo tanto, deben ser administrados responsablemente y con trasparencia.

En su plan quinquenal, el gobierno actual contempla seis grandes iniciativas para garantizar la seguridad hídrica del país, sumando a otros proyectos de la ACP (Ver recuadro: Proyectos para seguridad hídrica).

Julio Marenco, de Comunicaciones del BID, considera que hay que migrar a la economía circular, tal como lo ha hecho en Brasil la compañía de saneamiento básico del estado de São Paulo, Sabesp, que implementó un generador de energía de biometano con el tratamiento de aguas residuales, convierte lodos fecales en fertilizantes y usa biocombustible para su flota de vehículos, lo que la hecho acreedores de grandes reconocimientos.

Actualmente unas seis plantas que tienen su toma de agua en los lagos del Canal extraen aproximadamente 420 millones de galones de agua diarios: La potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre), Miraflores, Monte Esperanza (Atlántico), Laguna Alta (Arraiján), Antonio Yepes De León (Sabanitas) y Mendoza (La Chorrera).

