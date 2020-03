Iglesia Católica anuncia sus medidas para enfrentar el coronavirus

La Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal Panameña, al conocer el incremento de personas afectadas por el coronavirus (COVID-19) en el país, reitera que, como Iglesia, continuarán con el acompañamiento a todos los enfermos.

“Como pastores asumimos la responsabilidad de sensibilizar a nuestros fieles y a la sociedad en general, para que tome conciencia de lo urgente que es aplicar los protocolos de prevención y atención definidos por el Ministerio de Salud”.

Para contribuir con las medidas de contención de la epidemia del coronavirus, se exhorta a sacerdotes, diáconos, vida consagrada, movimientos apostólicos y laicos, que sigan las indicaciones del Minsa.

Invitan a mantener la serenidad y evitar propagar informaciones que no sean las que emite el Ministerio de Salud. Y manifiestan que, el peor virus es el miedo.

Por otro lado, la Iglesia anuncia que están suministrando una oración para que sea rezada en familia.

Algunas medidas que está siguiendo la Iglesia Católica en celebraciones eucarísticas son:

-Sacerdotes que tengan afecciones respiratorias u otros síntomas relacionados, no deben celebrar la Eucaristía con participación de fieles o entrar en contacto directo con ellos.

-Los fieles que presenten cuadros de afección respiratoria u otros síntomas, deben abstenerse de asistir a las celebraciones litúrgicas.

-Los sacerdotes y ministros extraordinarios de la comunión deben lavarse las manos cuidadosamente -o usar gel antibacterial- antes de dar la comunión.

-El saludo de paz queda suprimido.

-Se recomienda que la colecta de la ofrenda se realice después de la comunión para evitar que, antes de recibirla, los feligreses manejen dinero, pues puede ser portador del virus.

Durante los sacramentos de la Reconciliación y Unción de los Enfermos, se debe usar la mascarilla. Las personas mayores de 70 años o quienes padecen enfermedades que aumentan el riesgo de contagio, han de tener especiales cuidados, incluida la posibilidad de abstenerse en las celebraciones litúrgicas en los templos.

En la Arquidiócesis de Panamá -considerando que el mayor número de casos se encuentra en esta jurisdicción eclesiástica- el Arzobispo Metropolitano ha decidido asumir las siguientes disposiciones:

–Suspender las misas sabatinas y dominicales. Las celebraciones eucarísticas diarias se limitarán a la participación de 20 a 50 fieles máximo.

-El domingo se transmitirán celebraciones eucarísticas durante el día por Radio Hogar y FETV en horario de 8:00 a.m. 9:00 a.m. y 11:00 a.m.

-En cuanto a las honras fúnebres y los matrimonios, se realizarán con el mínimo de familiares cercanos.