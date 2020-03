Impacto de la baja en los tipos de interés podrá sentirse a mediano plazo en la economía panameña

La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés) de rebajar los tipos de interés en 50 puntos básicos hasta situarlos en un rango de entre el 1% y el 1.25% con el objetivo de apoyar a la economía estadounidense ante la expansión internacional del coronavirus Covid-19, se sentiría a mediano plazo en la economía de Panamá, ya que como en ocasiones anteriores cuando se ha tomado esta medida los bancos panameños requieren de un periodo para aplicar el reajuste.

Jerome Powel, presidente de la FED, dijo que aunque una rebaja de los tipos de interés no reducirá las infecciones ni reparará las cadenas de suministro rotas, sí cree que está acción dará un empujón significativo a la economía, tras asegurar que la rebaja de tipos servirá para mantener unas condiciones financieras “laxas” y para “elevar” la confianza de las empresas y los hogares en Estados Unidos (EE.UU.)

En Panamá, el viceministro de Finanzas, Víctor Almengor, calificó como positiva la medida, tras destacar que es una oportunidad no solo para el país, sino para todas las empresas privadas que tengan algún tipo de títulos o valores listados en la bolsa local o internacional, de buscar costos de refinanciamiento más baratos y reducir básicamente la deuda.

En ese sentido, dijo esperar que impacte en un mediano plazo a la industria bancaria a nivel local, principalmente en el fondeo de los bancos. Explicó que es un tema que no sentiremos en un corto plazo como se espera, más bien en un mediado plazo, debido a que los bancos en gran medida se financian con cierto tiempo de antelación, es decir que ahora mismo están trabajando con financiamiento captado a las tasas de interés un poco más altas que habían en el mercado, sin embargo, todo el nuevo fondeo que vayan adquiriendo podrán hacerlo a estas nuevas tasas y en esa medida debe incidir en beneficio de los consumidores de productos bancarios.

El superintendente de Bancos, Amauri Castillo, secundó la posición del viceministro Almengor explicando que los bancos deben analizar la relación de sus activos y pasivos, ya que en efecto trabajan con una estructura de costo de fondos que es alto, y que representa la única forma de captar recursos de particulares. Esto genera que en Panamá siempre haya un rezago en la aplicación de nuevas tasas de interés cada vez que la FED realiza ajustes, dijo.

El CEO de la calificadora de riesgo EB Ratings, Ernesto Bazán, recordó que las tasas de interés ya tenían una presión a la baja porque la economía mundial sobre todo la de EE.UU. requería de estímulos para poder dinamizarse, considerando que en el contexto previo al coronavirus, existía incertidumbre sobre los posibles efectos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Evalúa que Ia importante reducción decretada por la FED es un mensaje de que existe una preocupación en cuanto al desenvolvimiento de las economías mundiales, y particularmente de EE.UU., además de que hay que estar atentos a los escenarios ante los efectos adicionales del coronavirus y que pueden significar nuevas rebajas a los tipos de interés.

En cuanto a Panamá, resaltó que la buena noticia es que puede terminar bajando el interés para la deuda del Estado panameño, pero no necesariamente se va a reflejar en las tasas locales debido a que contrario a lo que pensamos, no hay una correlación debido a la estructura de depósitos locales que permite a muchos bancos no depender tanto del financiamiento internacional.

El Colegio de Economistas de Panamá (CEP) analiza que la FED ha venido llevando en principio una política alcista, por ejemplo, durante el año 2018, reportó tres (3) aumentos secuenciales de la tasa de interés, que se ubicaron en marzo en 1.50%, hasta llegar en diciembre de 2018 con 2.25%.

No obstante, la historia fue diferente en el año 2019 en la que se establece una política bajista ya que se registraron tres recortes o caídas de la tasa de interés en agosto disminuyó a 2.0%, luego a 1.75% y cerró el año 2019 en 1.50%. Recientemente la FED baja sustancial los tipos de interés de referencia en medio punto, para dejarlo en un 1% una baja sin precedentes cercanos.

Para el presidente del gremio, Samuel Moreno, la decisión de la FED va dirigida a estimular el crédito bancario a través de la colocación o disponibilidad de dineros frescos o más dineros a bajo costo en el sector real de la economía (préstamos, consumo, comercio, construcción, agropecuaria vivienda, industria, automóviles, servicios e interbancarios etc.), esto en atención al impacto negativo que ha venido acumulando el coronavirus y es una respuesta frontal para prevenir o mitigar un desastre o crisis económica a lo interno de la economía estadounidense.

En otras palabras, implica no mantener tantos depósitos en instrumentos financieros de poco impacto (bonos, letras del tesoro, notas del tesoro y demás instrumentos financieros) y enrumbar créditos baratos en el sector real de impacto multiplicador en las diferentes actividades economías de los sectores primarios, secundarios y terciarios de la economía.

Según cifras del Sistema Bancario nacional las tasas promedio de consumo en diciembre de 2019 para tarjeta de crédito eran de 20.15, préstamos personales de 8.72, auto de 7.55 y vivienda no preferencial de 5.80.

Explica Moreno que los artículos 79 y 80 de la Ley bancaria permiten a la banca nacional establecer sus tasas de interés activas y pasivas libremente y sin intervención, y además la obligación de los bancos de indicar la tasa de interés efectiva que es aquella que imputa otros cargos adicionales.

Moreno considera que pudiesen existir espacios para dirigir señales hacia la baja, pero todo dependerá del comportamiento de la economía panameña, es decir, que la familia panameña está muy endeudada, lo que implica una contracción fuerte en la variable consumo que lleva precisamente a los ajustes de los agentes bancarios en ofertas permanente de créditos disponibles pero que no pueden mayormente colocar en la economía nacional.

Darsy Santamaria Vega

dsantamaria@capital.com.pa

Capital Financiero