Inauguran Laboratorio de Fabricación Digital “FabLab UP” en la Universidad de Panamá

Autoridades de la Universidad de Panamá (UP), Infoplazas AIP y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) participaron en el acto de inauguración del Laboratorio de Fabricación Digital “FabLab UP”, ubicado en la Facultad de Arquitectura y Diseño de esta casa de estudios.

Este nuevo FabLab UP es fruto del Programa Nacional de Fabricación Digital en Panamá, que es una iniciativa desarrollada por la UP e Infoplazas AIP, con el apoyo de la SENACYT.

En el acto de inauguración participaron el Dr. Eduardo Flores Castro, rector de la UP; el Dr. Eduardo Ortega-Barría, secretario Nacional de la SENACYT; el Ing. Luis Cisneros Saenz, director de Infoplazas AIP; el Mgtr. Lizando Castrellón, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UP; y el Lic. José Chávez, director del FabLab UP.

El FabLab UP es un novedoso centro que está dotado con equipos tecnológicos valorados en cerca de 40 mil balboas, e insumos con valor aproximado de $6 mil.

Este nuevo FabLab es el cuarto en ser desarrollado en el marco del Programa Nacional de Fabricación Digital en Panamá. El primero fue inaugurado en el Centro Regional de Azuero de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) en la provincia de Los Santos el 26 de noviembre de 2021; el segundo se inauguró el 6 de diciembre en el Centro Regional de David de la UTP; y el tercero se inauguró el pasado 15 de diciembre en el Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento (CIDETE) del Centro Regional Universitario de Veraguas de la Universidad de Panamá.

Un FabLab es un taller de fabricación digital de uso personal, es decir, un espacio de producción de objetos físicos a escala personal o local que agrupa máquinas controladas por ordenadores. Su particularidad reside en su tamaño y en su fuerte vinculación con la sociedad.

Por otro lado, la fabricación digital consiste en el uso de un sistema integrado y asistido por ordenador compuesto por herramientas de simulación, visualización en 3D, análisis y colaboración con el objetivo de crear definiciones de procesos de producto y de fabricación simultáneamente.

El Dr. Flores Castro, máxima autoridad de la UP, dijo: “Los docentes de la Facultad de Arquitectura y Diseño van a poder multiplicar los aprendizajes adquiridos en el FabLab UP con otras facultades y también a la sociedad”.

El Dr. Ortega-Barría, secretario nacional de la SENACYT, manifestó: “Los laboratorios de fabricación digital permiten crear prototipos funcionales que resuelven un problema real de la sociedad. En este sentido, el FabLab UP será un espacio propicio para la investigación, la resolución de problemas y el desarrollo de nuevas tecnologías en beneficio de la sociedad”.

Por su parte, el Ing. Cisneros Saenz, director de Infoplazas AIP, agregó: “Los laboratorios de fabricación digital forman parte de un movimiento mundial que nace en el MIT de Boston, Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, Estados Unidos, que busca que los ciudadanos aprendan a hacer las cosas por sus propios medios y a compartir sus ideas con los demás, y eso es lo que queremos lograr en Panamá cona alianzas entre los FabLabs de la Universidad Tecnológica de Panamá”.