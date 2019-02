Inclusión de Panamá en lista negra afectará a bancos extranjeros, advierte Moody´s

La inclusión de Panamá en la nueva lista de 23 países por parte de la Unión Europea (UE), que a su juicio, tienen medidas y controles laxos contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, impactará negativamente a los bancos extranjeros que operan en el Centro Bancario Internacional (CBI), advirtió Moody´s Investors Service.

El reporte “Panama´s inclusion on Commisiion watchlist for lax controls in credit negative for its offshore Banks”, dado a conocer el 15 de febrero, indica que las entidades financieras y bancarias requerirán aumentar los controles sobre las transacciones que realizan con sus clientes, que les permitan identificar operaciones sospechosas.

Moody´s considera que la lista negra presentada al Parlamento Europeo para su aprobación, tendrá un efecto negativo particularmente en la banca offshore que opera en Panamá.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) a noviembre de 2018 operaban en el CBI, 30 bancos extranjeros con licencia general, 24 bancos con licencia internacional y 12 bancos con licencia de representación.

Además de dos bancos oficiales y 16 bancos panameños privados, para un total de 84 entidades bancarias.

Moody´s en su informe identifica 25 bancos que hacen negocios con no residentes y que son financiados en su mayoría por inversionistas extranjeros.

Estos son más vulnerables en comparación con los demás que se financian de los recursos de capital de clientes nacionales.

La calificadora de riesgo advierte que la inclusión de Panamá en la nueva lista negra de la UE, aumentará el escrutinio de los bancos corresponsales europeos en las relaciones con los bancos de la plaza panameña, generando costos operativos adicionales. Además que algunos corresponsales podrían reducir o terminar sus relaciones con el CBI de Panamá.

