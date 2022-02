Inflación limita el poder de consumo de los dominicanos

Cada vez es más frecuente leer sobre el aumento de precios en los bienes y servicios a nivel mundial y República Dominicana no es la excepción.

La percepción de que la vida es “más cara” ha sido generada por la pandemia de coronavirus (COVID-19), que retrasa y complica la recuperación de algunas de las principales economías mundiales.

Además, la inflación de 8.5%, que según el Banco Central de República Dominicana fue la que se generó en el país, afecta a la población dominicana de clase media, quienes se ven en la necesidad de “ajustar su presupuesto financiero” para los cambios de precios.

Los quintiles más bajos (1 y 2) son los más afectados en cuanto al precio de los alimentos. El periódico elDinero realizó un sondeo para preguntar cuál es el alza que más les ha afectado en el inicio de 2022.

Para Edward De la Rosa, dueño de un Food Truck, el costo de la materia prima para suplir su negocio ha aumentado desde mediados del 2021, situación que lo ha obligado a subir los precios de las comidas para los clientes.

Me afecta por el hecho de que me he visto obligado a subir los precios y la situación reduce mi clientela cada día”, explicó.