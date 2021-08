Influencia de Bloomberg estaría amenazando la salud pública en la región, según informe de Competitive Enterprise Institute

Grupos de consumidores y de la industria alrededor del mundo han expresado su preocupación por el informe publicado por el Competitive Enterprise Institute una reconocida organización con base en Estados Unidos (EE.UU.) que estudia política pública y tendencias, que expuso la repetida intromisión e injerencia de Bloomberg Philanthropies en los asuntos de política pública en salud de diferentes países, principalmente de ingresos bajos y medios entre los que se encuentra Costa Rica, México, Panamá, Brasil, Perú, Uruguay, en América Latina y Uganda, Nigeria, Kenia, Indonesia, Ucrania, Bosnia, Vietnam y Filipinas, entre África y Asia.

Según Michelle Minton, miembro del Competitive Enterprise Institute, este grupo de países están ante lo que llama “el filantrocolonialismo de Bloomberg, una amenaza para la salud mundial y la ciencia”, donde gracias a la influencia de organizaciones locales que reciben fondos de Bloomberg Philanthropies, se están llevando a adelante iniciativas de políticas públicas de control de tabaco extremas, que contrario a beneficiar al fumador y a la salud pública, los están perjudicando.

En este sentido, los mayores beneficiarios de Bloomberg Philantropies son The Campaign for Tobacco-Free Kids’ (CTFK), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Fundación CDC y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias.