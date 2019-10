Ingresos del Canal no pueden emplearse para atender todos los problemas del país

Mercedes Eleta de Brenes es la cuarta mujer en presidir la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede). Este puesto lo ejerce con la responsabilidad que demanda la posición, pero también con el orgullo y el tributo a un legado, el de su padre, Fernando Eleta Almarán, quien formó parte del grupo de ejecutivos que hizo posible una institución cuya voz es determinante cuando se trata de fijar posición ante los grandes temas del país.

Siempre supo que en algún momento le tocaría asumir esta responsabilidad, en particular hace 12 años cuando se integra al trabajo de la organización.

De una a otra época, reconoce, persisten los grandes temas del debate nacional como la institucionalidad, la democracia, las brechas sociales y la educación “y mi preocupación es que no hemos logrado avances significativos”.

-¿Cuál es el papel que le corresponde cumplir a la empresa privada ante la gestión pública?

-Lo público le corresponde gestionarlo a lo público porque para eso se les escoge. Lo que debe existir es un mejor entendimiento y cómo podemos juntos, en alianza público privada, generar un mejor país. Lo privado no va a sustituir a lo público, pero tampoco lo público puede sustituir a lo privado.

“Los gobiernos no producen nada; generan gasto que debe ser racional, eficiente y que facilite el desarrollo sostenible del país en su conjunto y no convertirse en un factor inhibidor. En la medida que cada sector entienda mejor su rol y lo cumpla podremos tener un Estado moderno, más efectivo y transparente.

Otro aspecto es atender el exceso de funcionarios: Hay más de 300,000. Debemos contar con personal idóneo y no debemos rebajar los perfiles, sino elevarlos, para que tengamos funcionarios que vengan a servir y no a servirse del país”.

-¿Cómo puede afectar a la gestión pública equiparar la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa?

-La resolución se tiene que derogar; es inaceptable. Hay que mejorar la calidad de la educación y el desarrollo del desempeño del capital humano de Panamá. No podemos tener personas que no son empleables en lo privado, pero desempeñan cargos en lo público y no ayudan a ese Gobierno facilitador que ha prometido el presidente Cortizo, quien lo tiene clarísimo.

Él habla de manera permanente de un Estado y Gobierno facilitador de la competitividad, y para lograrlo necesitamos funcionarios competentes, idóneos, con las habilidades, la ética y la moral para que eso sea posible. Tiene que haber coherencia entre las promesas y la ejecución”.

-¿Qué medidas son urgentes para garantizar la reactivación económica en el mediano y largo plazo?

-La modernización y transparencia del Estado; la reducción de los trámites, acabar con la corrupción y cumplir con el pago de las cuentas atrasadas a los proveedores. Una mejor educación y un capital humano más adecuado y capacitado porque el futuro del trabajo se está modificando.

Tenemos que ver hacia dónde enfocar el desarrollo del talento y analizar las áreas de crecimiento del país como la logística, el turismo y el agro más allá de la zona interoceánica”.

-¿Se ha cumplido el anuncio del presidente Cortizo, justo el día de su toma de posesión como presidenta reeelecta de Apede, del inicio del pago a los proveedores?

-No está marchando al ritmo que se esperaba y la plata no está circulando todavía. Es importante hacerlo a la brevedad posible y que se haga bien, que se pague una deuda sustentada.

-¿Es prudente la contención del gasto anunciada por el Gobierno y qué sectores deben atenderse prioritariamente?

-Es importante hacer una contención del gasto, pero no podemos contener solo el gasto de inversión. Es necesario evaluar la planilla estatal desde el contexto de la modernización del Estado. Analizar los requerimientos de las instituciones y los perfiles de esos funcionarios públicos que deben ocupar los puestos; eliminar aquellos cargos que no hacen falta y evitar los reacomodos de copartidarios que apoyaron en una campaña porque esto no ayuda a lograr un Estado eficiente.

Debemos comenzar por hacer un énfasis enorme en mejorar la calidad de los docentes, sus competencias y habilidades pedagógicas, y dar prioridad a la primera infancia, la educación primaria y secundaria. No podremos llevar personas capacitadas a las universidades, de no comenzar en estos niveles”.

-¿Que acciones deben acompañar una gestión transformadora de la Caja de Seguro Social (CSS)?

-Necesitamos saber cuál es el tamaño del déficit; no tenemos estados actuariales recientes y debemos analizar de una manera seria, profunda y responsable cuáles son las soluciones que requiere la CSS.

“Hay dos grandes temas: El programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que se debe ver separado de salud y servicios de apoyo. Ambos deben ser atendidos porque son deficientes, pero no se pueden pagar con los réditos del Canal de Panamá. El Canal no puede asumirlo todo ni resolver cada problema del país. Nos corresponde asumir nuestra tarea de una manera adulta y responsable. Como sociedad debemos hacer ciertos sacrificios para modernizar y transparentar el Estado. Panamá está dejando de ser competitivo y, de continuar así, no lograremos tener el crecimiento al cual aspiramos y que también supone integrar al resto del país así como solventar la brecha entre quienes más tienen y menos tienen”.

-¿Qué políticas deben ser implementadas para revertir la desigualdad con el interior?

-El 85% del Producto Interno Bruto (PIB) se genera en la región interoceánica y eso es insostenible. Tenemos que integrar al resto del país. Debemos dedicarnos al desarrollo de los territorios del interior y a través de los centros de competitividad regionales generar plataformas de integración y convergencia entre lo público y lo privado para lograr cerrar las brechas y las diferencias. Entre Apede y el Centro Nacional de Competitividad (CNE) estamos trabajando en alianza para ver cómo podemos incidir en los territorios del interior para hacer una ruta hacia el año 2050 a nivel nacional y regional.

-¿Apede avala la Ley de Asociación Público Privadas (APP), pese a las modificaciones introducidas durante el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional?

-Es un primer avance. Nos preocupa que se excluyeran grandes sectores como salud, educación o el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), que podrían resultar beneficiados con las alianzas público privadas. Y no se trata de una privatización.

En otros países han sido muy exitosas porque el sistema hace viable ejecutar proyectos, sea de infraestructura o de otra naturaleza. Si la APP es buena para un sector también lo es para el otro, en particular cuando el Estado en este momento tiene un margen muy corto para operar, a lo cual se suma un gasto desmedido en funcionamiento. Estamos recortando en inversión que permitirá dinamizar el país y generar desarrollo”.

-¿La reforma a la Ley de Contrataciones Públicas puede garantizar procesos expeditos y transparentes?

-Si lo hacen bien sí. Esperemos que la Ley sea la que el país requiere.

-¿Apede considera acertado el proceso de reforma constitucional con el procedimiento actual de consultas y giras por el interior del país?

-No es suficiente. Apede junto con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) hizo una propuesta que llevamos a la Concertación Nacional. Iremos a la Asamblea Nacional a presentar el proyecto que consideramos atiende las necesidades de fortalecimiento y la separación de los tres órganos del Estado.

–¿Qué aportes de la Visión País 2050 puede incorporar el Gobierno a su gestión que revierta la equidad y atienda las demandas de la sociedad?

-Son grandes líneas de trabajo, tanto a nivel nacional como territorial, y atienden necesidades puntuales y aportes desde el sector privado al nuevo Gobierno.

-¿Cuál es la contribución al Panamá próspero y productivo que espera dejar al país desde la presidencia de Apede y en esta segunda gestión?

-Darle seguimiento a los planteamientos de la Visión País 2050; que podamos trabajar en alianza público privada con el Gobierno y la sociedad civil organizada y lograr desde el CNC medir los avances y retrocesos en estos grandes temas de interés nacional, además de hacer docencia para que la mayor cantidad de panameños y panameñas conozcan hacia dónde enfocar esos esfuerzos para que este país privilegiado potencie al máximo sus atributos.

–Ha sido una persistente defensora de la equidad de género, ¿está cumpliendo Panamá con las metas establecidas en la Ley 56 de 2017 que busca mayor participación de las mujeres en las juntas directivas del Estado y de empresas reguladas?

-La Asociación de Mujeres Directoras Corporativas (WCD Panamá) está realizando un estudio para determinar si se está cumpliendo o no. Encontraremos algunas empresas que sí están cumpliendo y muchas que no lo están haciendo.

-¿Debe ingresar la mujer a los cargos por cuota o por mérito?

-Debe entrar por las dos razones, pero las mujeres hemos tenido los méritos por muchos años y no hemos llegado. Es decir, los méritos no parecen ser suficientes, por eso estoy a favor de las cuotas y una vez al llegar, continuar por méritos. De lo contrario tendremos que esperar 200 años para alcanzar la equidad y no estamos dispuestas a dejar pasar tanto tiempo.

