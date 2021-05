Inicia Octavo Festival de Cine Pobre Panalandia

Del 3 al 8 de mayo se celebrará el 8vo. Festival de Cine Pobre “Panalandia”: el destape de lo obvio, que este año será transmitido durante seis días, a través de Sertv y Cine Bunker con películas panameñas y centroamericanas que estarán presentándose de manera híbrida entre la televisión abierta, plataformas virtuales y eventos presenciales.

La funciones inician desde las 9 de la noche.

Panalandia es un festival que nació en el 2014 inspirado en movimientos como El Teatro Pobre del teórico polaco Jerzy Grotowski (1933-1999) o El Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara (Cuba) para mostrar y promocionar el cine que sale de las fantasías, preocupaciones, felicidades y tristezas de la gente de los barrios y las comunidades.

Sin grandes requerimientos técnicos y presupuestarios, y sin importar si los creadores audiovisuales tienen o no experiencia profesional.

El lema de este año es “El destape de lo obvio”, frase que invita a reflexionar sobre la conmemoración de los 200 años de la Independencia de Panamá de España que se conmemoran el 28 de noviembre de 2021 y a la vez cuestionarnos si realmente somos un país independiente, una sociedad independiente, conformada por y una ciudadanía poseedora de pensamientos libres e independientes, y de no serlo, preguntarnos ¿De qué o de quiénes tendríamos que independizarnos?

El cine que muestra Panalandia es realizado con los recursos que se tengan a la mano, ingenio creativo y con la necesidad de contar una historia utilizando el cine como medio expresivo, en las categorías de ficción, documental, animación, videoclip o experimental en las que participaron cortometrajes, mediometrajes y largometrajes con la duración mínima de un minuto.

Este año en cine pobre panameño están: 1989, Dir. Astrid Scheuermann; CAOS, Dir. Jaime Abrahams; Chocolate Blanco, Dir. Alejandra García Peña y Risseth Yangüez Singh; Colores de mi piel, Dir. Camilo Rodríguez Pérez; Decidir, Dir. Sara Morales; Desde Casa, Dir. Jaime Abrahams; Despierta, Dir. Laureano Morán; E N T E, Dir. Darrin Jaramillo; Enfermizo, Dir. Elvira Del C. Rodríguez; Estanislao, Dir. Rodrigo Quintero Araúz; Homenaje, Dir. Alvin Cubilla; La espera en un tiempo imaginario, Dir. Randy Navarro; La Ilusión, Dir. Amael Farouk; La vida que soñamos, Dir. Kaito Voloj; Literalmente Quemado, Dir. Rolando A. Rosales J.; Manifiesto Antiracista Antifascista, Dir. Riss, Hjuo y Quique; Matria, mi deidad, Dir. Mabel Guerra y Yuri Pitty; Mind, Dir. Seuxis Sánchez; Misterios del Marketplace, Dir. Ángel Corro; Pachamama, Dir. Arinda Palacios; Por Buleria, Dir. Ayrton Paul; Reminiscencia, Dir. Jhon Ciavaldini; Solita, Dir. Arinda Palacios; Un cuento no tan cuento, Dir. Debora Arrocha; Uno sale y se la rifa, Dir. Hjuo; Vuelta al Sol, Dir. Judith Corro y WE PAID FOR, Dir. Ayrton Paul.

Y en cine pobre de centro: Ana Lucía, Dir. Laura Bermúdez; Avanzaré tan Despacio, Dir. Natalia Solórzano Vásquez; Coligallero, Dir. Wainer Méndez Solano; Despertar, Dir. Andrea Araúz; Domingo, Dir. Jane Lagos Salazar; El sueño de Mary, Dir. Engell G. García; El Viaje del Perro Muerto, Dir. Mike Mazariegos; En nombre de Dios, Dir. Wong Reyes; Exodus, Dir. Oliver Stiller; Hasta que muera el sol, Dir. Claudio Carbone; La Partida, Dir. René Magaña; La Última Ave Cantora, Dir. José Aguirre; Ni X ni Y, Dir. Gladis Moreno; Tia Magda: The Lady Behind The Mic, Dir. César Augusto Fión Góngora; Todo Mal, Dir. Aaron Barillas y Victoria, Dir. Ixmayab’ Quib Caal.