Iniciativa de IEEE-Panamá recuperó 5 toneladas de basura en el Parque Nacional Camino de Cruces

Un esfuerzo durante tres días continuos de limpieza de residuos en el Parque Nacional Camino de Cruces en Panamá permitió recuperar un total de 5 000 kilogramos de desechos de ese lugar ubicado a 15 kilómetros al norte de la Ciudad de Panamá.

Las jornadas de limpieza se desplegaron de mañana a tarde los tres días durante el mes de agosto cuando un grupo de más de 35 voluntarios sumaron fuerzas para retirar del Parque desechos como plástico, cartón, madera, vidrio, metales y otros como electrodomésticos, muebles, llantas, y materiales de construcción.

El Parque Nacional Camino de Cruces fue creado en 1992 con el fin de conservar los ecosistemas y las especies de los bosques tropicales. Cuenta con una superficie de 10 mil hectáreas en forma de un corredor que conserva tramos del empedrado del antiguo Camino Real de Cruces o Camino de Cruces, que unía la ciudad de Panamá con la costa atlántica. Hoy sirve de unión entre los Parques Nacionales de Soberanía y Metropolitano.

Las tres jornadas de limpieza fueron desarrolladas por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, siglas en inglés)-Sección de Panamá a través de IEEE en Tu Comunidad, IEEE Grupo de Interés Especial sobre Tecnología Humanitaria (SIGHT), y la Escuela de Ingeniería Biomédica e Instrumentación de la Universidad Latina de Panamá (ULATINA) mediante su Rama IEEE Estudiantil ULATINA.

Además, tuvo el apoyo del Capítulo Profesional de IEEE Ingeniería en Medicina y Biología (EMB), Capitulo Estudiantil IEEE EMB de la ULATINA, la Administración del Parque Nacional Camino de Cruces, la Autoridad de Aseo (AA) y la Asociación Panameña de Ingeniería Biomédica (APIB).

Santuario verde

El clima del Parque es tropical lluvioso, con vientos caribeños; además, posee una vegetación abundante. Posee árboles como el roble y especies arbustivas, epifitas, helechos arborescentes y carrizales, además de ejemplares de cedro dulce, cipresillo, jaúl, roble blanco, roble encino y tirrá.

La fauna es también variada y abundante, cabe destacar reptiles como la iguana verde, serpiente verrugosa, bejuco, víboras y caimanes, aves como el guacamayo, loro, guichiche, gavilán; insectos como mariposas; y monos como el tití.

Según la Lcda. Yakeline González, Coordinadora técnica Operativa del Parque Nacional Camino de Cruces, señala que la: “La administración del parque trata de minimizar esta problemática social mediante la educación ambiental, patrullajes en el área entre otras actividades, pero no es suficiente. La entrada hacia el sendero El Mirador, quien forma parte del Parque Nacional Camino de Cruces, fue utilizado para colocar un retorno temporal, para la inauguración de Merca Panamá el cual no fue clausurado en su momento convirtiéndose en un punto fácil para depositar basura por los diferentes ciudadanos que día a día transitan por la Vía Centenario, arrojando todo tipo de basura afectando la entrada para visitantes nacionales y extranjeros que realizan turismo en el área protegida especialmente en este sendero. El Grupo IEEE, se convierte en un aliado muy importante al coordinar esta iniciativa que en conjunto con el parque harán la lucha para enfrentar esta problemática. Grupo de jóvenes con buenas iniciativas como estas hacen que el área protegida no sólo se vea como un espacio verde, sino que la ciudadanía sepa que es un punto clave que brinda beneficios a toda una sociedad”.

De acuerdo con el Dr. Ernesto Ibarra, Presidente de los grupos de afinidad IEEE en Tu Comunidad e IEEE SIGHT, el trabajo de voluntarios forma parte de un plan “sistemático” de IEEE-Panamá para apoyar los esfuerzos ambientales dentro de una filosofía de acción encaminada a poner en práctica la Responsabilidad Social. Además, Ibarra, quien es también el Coordinador de la Escuela de Ingeniería Biomédica e Instrumentación de la ULATINA, manifiesta que la participación de los estudiantes en este tipo de actividades crea un recuerdo vivo en ellos del daño que se le causa al medioambiente, dándoles una mejor comprensión del impacto de nuestras acciones.

“La basura acumulada es criadero de mosquitos, roedores y demás vectores que favorecen la propagación de enfermedades, el panameño debe ser más consciente del daño que provoca por su falta de empatía con el medio ambiente y la fauna que allí habita. El Parque Nacional Camino de Cruces, es una de las joyas que el panameño debe valorar y conservar. Debemos procurar que los turistas nacionales e internacionales admiren nuestras cultura y riquezas medioambientales, no la basura que la opaca por la inconciencia humana. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en el Parque. Sabemos la importancia que ese lugar tiene para los ecosistemas locales; por eso, nos dimos a la tarea de retirar la mayor cantidad posible de elementos contaminantes, sobrepasando las metas que nos habíamos impuesto”, expresó Ibarra.

Para el Ing. Julio García, Presidente de IEEE-Panamá, esa organización local tiene una “clara política de trabajo” en favor del bienestar comunal apoyando iniciativas ciudadanas en varios campos como la protección de los recursos naturales.

“En el casi medio siglo que tenemos de trabajar en el país nos hemos involucrado en muchísimas iniciativas como la que se llevó a cabo durante el mes de agosto en el Parque Camino de Cruces, hemos ido más del área que compete a la Ingeniería para formar profesionales excelentes desde el punto de vista técnica, sino que también ciudadanos comprometidos con las mejores causas en favor del país”, precisó García.

El Parque fue establecido mediante la Ley No. 30 del 30 de diciembre de 1992 y forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas administradas por el Ministerio de Ambiente. Forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá a la par del Parque Nacional Soberanía., el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, el Parque Nacional Chagres y el Monumento Natural Barro Colorado.