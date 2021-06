Innovación y unidad, las claves para el crecimiento de la industria gastronómica: Antonio Androutsos

Nacido en Panamá y orgulloso de nuestra tierra, Antonio Androutsos es un impulsor de emprendimientos de “food business” y no detiene sus esfuerzos por cambiar el rostro a la gastronomía panameña. Prueba de ello es la reciente apertura del primer local de su nueva cadena Toño´s Café Bakery, dedicada a exaltar uno de los productos más icónicos de nuestro país: el café.

Androutsos considera que el café panameño es el mejor del mundo y prueba de ello, a su juicio, son los altos precios que pagan actualmente los mercados internacionales por cada libra de café Geisha. No obstante, Toño´s Café Bakery va más allá de ser una cafetería, pues inmerso en el movimiento Fast Casual con el cual irrumpió años atrás en Panamá con la franquicia de gyros griegos Suvlas, lo que se pretende es ofrecer a los consumidores y especialmente a los jóvenes, opciones saludables de comida 100% panameña, elaborada con productos locales de alta calidad y adaptada a los gustos y necesidades de cada persona.

Este joven emprendedor, admite que este esfuerzo forma parte de un movimiento del que participan muchos jóvenes que han incursionado en el negocio de la restauración y que han logrado desarrollar nuevas marcas exitosas, tanto dentro como fuera del país, las cuales se caracterizan por ser altamente innovadoras.

No obstante, advierte que para estos esfuerzos se requiere, además de la innovación, de otro elemento fundamental para garantizar el éxito de la industria gastronómica: La unidad.

Una unidad que, a su juicio, pasa por participar más activamente en la vida gremial y convertir a las organizaciones empresariales que aglutinan a este importante sector de la economía panameña en un verdadero instrumento que ayude a facilitar la inversión y el desarrollo de los negocios existentes y de aquellos que buscan incursionar en el mercado.

-¿Qué motiva a Antonio Androutsos a crear una nueva marca como Toño´s Café Bakery en un momento crítico que vive el país en medio de una pandemia de coronavirus (COVID-19) que ha afectado a todos de los negocios?

–La razón principal es porque tenemos el mejor café de mundo y tenemos que aprovechar esa ventaja competitiva. Si uno está en Panamá, es panameño y está en el sector gastronómico, por qué no desarrollar una marca que represente al país a nivel internacional, pensé.

“Lo primero es brindar a los panameños una taza de café bien hecha, variedad de cafés, tenemos siete (7) tipos de café de especialidad para que en Panamá puedan disfrutar de ese manjar que sale de esta tierra.

También tuvo que ver la necesidad de ayudar al país en este momento tan difícil de la economía y apostar a generar empleos para ayudar a balancear un poco el tema social.

-¿Esto se inserta dentro del concepto “Fast Casual”, que fue con el que usted innovó en el caso de Suvlas?

-Buena observación, hay muy pocos lugares que tú puedes llegar a comer algo de tan alta calidad, saludable, a buen precio y que se sirva en muy poco tiempo. Aquí en Toño´s Café Bakery todo está listo, la logística es que cocinamos y después esperamos al cliente. En la mayoría de los lugares esperan al cliente para después prepararle la comida y eso significa una pérdida de tiempo.

-¿Cómo evalúa la situación del negocio de gastronomía en Panamá en este momento?

–Ha sido de los sectores económicos más golpeados porque depende mucho del turismo, y como sabes no hay turismo porque esta actividad apenas se está reactivando. Antes de la pandemia de COVID-19 había una sobreoferta de restaurantes y el sector ya venía golpeado.

“El futuro todavía podría parecer incierto, pero para nosotros no es así, no es incierto y la evidencia es que Toño´s Café Bakery abrió sus puertas, innovamos y los demás tienen la oportunidad de pensar en hacer lo mismo. Se trata de crear conceptos nuevos, darle un giro al negocio, crear productos nuevos y marcas que respondan a las necesidades de los consumidores.

Hoy la gente está buscando productos que sean muy saludables, antes no veías eso, productos para la dieta Keto libres de azúcar (sugar free), gluten free y orgánicos, que tienen mucha fuerza hoy en día donde la gente se está cuidando mucho más y se van a requerir más conceptos hacia esos rubros”.

-Ha habido mucha crítica en los últimos años de competencia desleal, hay mucha comida callejera que no cumple con las normas sanitarias. ¿Cómo enfrentar eso desde su óptica, ya que al final es una competencia desleal para los restaurantes?

-Es competencia desleal sin cumplir con los requisitos de la ley, sin permisos sanitarios, sin controles sanitarios o sin permisos municipales. Cocinan muchas veces en las casas, aún peor, no hay ni siquiera aviso de operación con un alto riesgo de intoxicación o contaminación que el cliente deberá asumir en ese caso.

“La ley es clara y por algunas razones no se ha aplicado. Es el momento de ser justos y equitativos para todos”.

-¿Cómo evalúa la labor que debe realizar el Gobierno para apoyar este sector y que realmente se convierta en un pilar de la reactivación económica del país?

-Yo creo que el Gobierno en lo que puede apoyar es básicamente vacunando a la gente. Entre más rápido se vacune a la población, más rápido se va a reactivar la economía. Lo que no se quiere son nuevos cierres de actividades económicas y eso cierres pueden evitarse como se logro en otros países.

“Por otro lado, obviamente incentivando mucho al sector turismo, haciendo una agresiva campaña de publicidad turística a nivel mundial para que puedan llegar los turistas a conocer las maravillas que ofrece el país. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) junto con Promtur están haciendo un buen trabajo para dar a conocer lo que ofrece el país, como no se hacía años anteriores y eso es una oportunidad que hay que aprovechar para usar toda esas ventajas que ningún país de la región tiene, desde la nueva terminal del aeropuerto de Tocumen hasta las carreteras, el nuevo centro de convenciones, las playas en dos océanos, el Casco Viejo, el Canal de Panamá, los centros comerciales más grandes de la región, el alto nivel de seguridad pública y por supuesto el famoso tour del café que está muy de moda en tierras altas de la provincia de Chiriquí.

“En los próximos años nosotros visualizamos a Panamá como la “capital mundial del café”, con lo que se dará un gran incremento de visitas al país de los amantes del café.

Esto ya se está dando de un tiempo para acá y va a coger más fuerza”.

También hacen falta más negocios tipo Toño´s Café Bakery para que venda nuestro café para completar la visita del turista, no solamente haces el tour en la finca de café, sino que al llegar a la ciudad puedas conocer los cafés que tenemos como cuando una persona viaja a California a conocer los vinos del Valle de Napa o a Lima para disfrutar la comida peruana”.

-Toño´s no es solo un lugar donde puedes venir a degustar café, sino que eventualmente se va a convertir en una marca que se va a exportar a los mercados internacionales. ¿Por qué?

– Creo que la diferencia es que es nuestro café es el mejor producto del mundo y hay que aprovechar esa coyuntura para sacarlo a otros países, incluso como el punto de vista de conceptos. En Panamá hay muchos conceptos de restaurante que han empezado a salir del país desde hace un tiempo.

No somos los únicos con esta visión sino que varios ya han salido.Ya se ha marcado el camino y el camino es salir a vender el producto y la globalización y la digitalización, ahora con la pandemia, nos ayuda mucho para caminar hacia ese sueño”.

-En el caso de Toño´s Café Bakery hay ya planes para abrir un segundo local y que podemos esperar ya hacia afuera, porque obviamente no es solo exportar el café, sino exportar también la marca.

–El segundo local ya está en camino y en los próximos meses lo vamos a estar inaugurando en el área bancaria. Tenemos en mente abrir otros locales, pero con un crecimiento orgánico en la medida que vayamos creciendo. Vamos avanzando, no hay ningún apuro y cuando se dé el momento adecuado vamos a evaluar exportar el concepto y vender franquicias a otros países.

-El 2021 obviamente este va a ser un año de recuperación, pero qué espera Antonio Androutsos para Panamá en los próximos meses

“Yo estoy muy optimista y lo estoy demostrando con la inversión, con la próxima sucursal y si todos tenemos esa mentalidad y ese pensamiento vamos a levantar el país mucho más rápido de lo que se espera y vamos a volver a ser los líderes de la región en materia de crecimiento económico como lo éramos antes de la pandemia de COVID-19.

“El camino está marcado y Panamá ha pasado otros momentos de crisis muy grandes como la invasión estadounidense de 1989 y tal como ocurrió en aquella ocasión, el país se va a recuperar mucho antes de lo pronosticado.

Yo creo absolutamente en el desarrollo y el crecimiento del país porque la actitud de todos los empresarios aquí es invertir, creer en el país, y hacer lo que nosotros hicimos, poniendo nuestro grano de arena para reactivar la economía más rápido y generar empleos”.

-Tomando en cuenta este escenario. ¿Cuáles son los retos de la industria de la gastronomía en Panamá?

–Estamos viviendo un cambio mundial en todos los sentidos y el sector también tiene que transformarse, ver hacia el futuro, hacia adelante, se pueden hacer muchos proyectos en gastronomía que no se están haciendo.

“Se pueden hacer ferias gastronómicas, turismo gastronómico, se puede hacer todos esos eventos como los que te hable de Perú o de California y podemos lograrlo teniendo unidad, teniendo una buena comunicación en todo el sector y con el apoyo de la sociedad podemos lograr ese propósito que creo que es cuestión de tiempo de lograrlo”.

-¿Usted cree que en el sector gastronómico ha faltado liderazgo?

-El gremio podría ser más amigable, asesorar a los inversionistas nuevos que quieren incursionar en este negocio, porque mucha gente quiere invertir en esto pero no tienen el conocimiento y por eso desarrollan conceptos equivocados, en el lugar y el momento equivocados y pierden dinero.

La idea es ayudarlos para poder hacer la misma inversión en otro concepto que no imaginaban y que puedan tener mayor posibilidad de éxito.

“Ahora, para eso habría que profesionalizar el gremio, tener un local apropiado donde la gente tenga una puerta a donde tocar, donde preguntar, donde saber las estadísticas del sector, la información de los pasos para abrir un restaurante, tener ese contacto porque a veces uno puede tener diferentes contactos con el gremio, pero a veces no todas las personas se atreven a ir a un lugar privado donde la persona está en su negocio propio a pedirle asesoría.

“Un gremio tiene que ser open house (de puertas abiertas), muy amigable, moderno, un espacio más, actualizado con la época, con la asesoría, apoyo de recursos humanos para dar la asesoría que necesitas para tu negocio, para ayudar con la tramitología, la actualización de las leyes, porque muchos se meten en esto y nadie los apoya con información. Además, da la casualidad que la mayoría de los inversionistas son extranjeros por lo que la necesidad de ese apoyo es mayor.

“Y te doy otro ejemplo. En el interior la gastronomía está creciendo. Casi el 90% de la inversión nueva está en el interior, hay muy buenas opciones en el interior en Colón, Chitré, David, Boquete y Santiago, pero los gremios del sector no atienden y apoyan a estas empresas”.

-Finalmente me gustaría preguntar, ¿cómo lograr que la industria gastronómica entre en el nuevo carril de la economía circular? No hablamos solo de reciclar, sino también de compras a productores locales, y de un esfuerzo consciente de conservación ambiental.

–El tema de los productos en Panamá es muy positivo, hay muchos productos que se consiguen en Panamá que antes no se conseguían. Hay muchos productores que han hecho unas inversiones considerables en productos gourmet y delicatesen que antes no teníamos y también hay compañías que hacen reciclaje que antes no lo hacían.

Nosotros tratamos por años de reciclar y no pudimos lograrlo. Gracias a Dios conseguimos una compañía en Panamá que está haciendo reciclaje y comenzamos semanas atrás a trabajar con ellos y creo que es valor agregado al medio ambiente y una promesa a las generaciones que vienen que nosotros vamos a poner de nuestra parte para conservarlo en lo que podamos.

“Es responsabilidad social 100%, los productos reciclables cuestan mucho más que los tradicionales y nosotros sabiendo eso estamos apostando a la naturaleza y al medio ambiente, y estamos invirtiendo en eso para reciclar y darle más vida al planeta”.