Instalan Consejo Nacional para la Salud sin Tabaco

El Ministerio de Salud (Minsa) en coordinación con entidades públicas, universidades y organizaciones no gubernamentales, reinstaló la mesa del Consejo Nacional para la Salud sin Tabaco en Panamá.

La viceministra de Salud, Ivette Berrío, estuvo a cargo de la instalación de la Consejo en un acto que se llevó a cabo en el salón de conferencias de la entidad, cumpliendo así con la misión de regente de las políticas gubernamentales de control de uso de tabaco a nivel nacional.

“Estamos instalando esta comisión de trabajo para reactivar todas las actividades que nos ayudan al control del uso del tabaco, las estadísticas nos indican que 8 millones de personas mueren anualmente por el uso del tabaco en el mundo y por las afecciones directas del humo mueren 1.2 millones”, puntualizó Berrío.

Por su parte Reina Roa, coordinadora de Comisión Nacional del Control de Tabaco, manifestó que este consejo está integrado por diferentes entidades del Estado, que guardan relación con el proceso o los artículos que contiene el convenio marco y que vinculan su aplicación a diferentes entidades del Estado.

“A los fumadores los invitamos a dejar de fumar porque no hay producto de tabaco saludable, los productos de tabaco producen enfermedad, discapacidad y muerte, y a los que no fuman que no inicien el consumo de estos productos, comienza como un hábito social y se convierte en una adición”, dijo Roa.

Arnulfo Díaz de León, miembro de la Comisión de Salud y Trabajo Social de la Asamblea Nacional, manifestó que se va a revisar todos los artículos para la conformación y adecuación de algunas leyes importantes, para establecer las acciones dirigidas a reducir el consumo del tabaco.

El Consejo Nacional para la Salud sin Tabaco fue creado a través del Decreto Ejecutivo 178, involucra a 19 instituciones gubernamentales y el objetivo de la comisión es luchar contra el consumo de tabaco, crear nuevas disposiciones y ejecutar programas para la prevención del control de tabaco.