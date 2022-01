Instituto de Planificación establecerá una visión de desarrollo sostenible a largo plazo

Con el propósito de formular y gestionar la estrategia nacional de desarrollo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, creó el Instituto de Planificación para el Desarrollo, entidad que estará adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), manifestó el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor.

A través del Decreto Ejecutivo No.6 del 14 de enero de 2022, el mandatario autorizó la creación de la citada entidad, que tendrá como funciones generar escenarios prospectivos sobre temas emergentes en el ámbito económico, social, tecnológico, administrativo y ambiental, subrayó Almengor.

Detalló que en cierta medida hubo discusiones y debates interesantes sobre la mejor forma de establecerlo y desarrollarlo, de hecho, antes de la fusión del MEF en el año 1998, entre el ministerio de Hacienda y el de Planificación y Política Económica, ya se tenía una institución separada que se dedicaba a temas de planificación.

Puntualizó que con la fusión que se dio en 1998, se mantienen las facultades y las obligaciones de planificación dentro del MEF, pero para todos es una realidad de que un ministro de Economía y Finanzas, y la cartera importante que se administra a través del Ministerio, requiere de mucho análisis y operatividad diaria en aspectos de ejecución muchos más inmediatos.

“Las personas designadas como director y subdirector, así como el personal que sea asociado con el Instituto de Planificación para el Desarrollo Nacional, deben tener una visión estratégica de crecimiento económico sostenido y por supuesto de reformas y fortalecimiento en la estructura económica del país, a corto, mediano y largo plazo”, recalcó Almengor.

Añadió que lo importante es que se hizo un diagnóstico nacional a través del Pacto del Bicentenario que va a sentar las bases para los análisis, las discusiones y todas las recomendaciones que este Instituto pueda dar hacia futuro, estableciendo una Estrategia de Desarrollo Nacional y una expectativa es que haya coordinación y correlación directa entre el MEF y el Instituto en un inmediato plazo.

En base a ello, se creó el Consejo de Planificación en donde participa el Presidente de la República, junto con los ministros de la Presidencia y de Economía y Finanzas, para darle un seguimiento constante a las actividades, las recomendaciones y los análisis y estudios que debe preparar este Instituto, concluyó Almengor.

Para optar por los cargos de director y subdirector, que serán de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República, deberán ser de nacionalidad panameña, mayores de 35 años, no haber sido condenados por delito doloso, no tener parentesco con el ministro de Economía y Finanzas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, no haber sido declarado judicialmente en estado de insolvencia, tener título universitario en Economía, Finanzas, Derecho y Ciencias Políticas, Administración, Ingeniería, Ciencias y tecnología o relacionadas con la investigación científica y/o carreras afines, y poseer reconocida capacidad de ética, moral y profesional.

El nuevo Instituto podrá contar con las unidades administrativas que requiera, así como personal profesional, técnico y de apoyo, incluyendo un cuerpo de asesores.

El director tendrá las funciones de planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades técnicas y administración de la institución; preparar y presentar el informe ante el Consejo de Planificación y ejercer otras funciones que le señale dicho Consejo.