Inteligencia artificial en la ciberseguridad

Desde los inicios de la ciberseguridad, la inspección se ha realizado con métodos estáticos de detección, como la inspección por firmas y bases de datos de reputación. Hoy en día el reto es mucho mayor, los ciberataques imponen una evolución constante en los mecanismos de defensa o ciberseguridad.

Las películas cinematográficas nos han mostrado de una forma muy ficticia y de ciencia ficción como la Inteligencia Artificial (IA) ha incurrido en temas de catástrofes mundiales y riesgo a la humidad. La verdad es que a nivel digital no estamos tan lejos de una realidad homóloga.

Vivimos en una época digital, nuestra generación es única y es que nos ha tocado vivir la transición de no tener celulares a tener toda una vida digitalizada en una red social. Con tanta información digitalizada, nacen nuevas técnicas que emplean los ciberdelincuentes como utilización de algoritmos de IA para automatizar ataques dirigidos de forma más eficiente.

Pero no pensemos en la IA como supercomputadoras que reemplazarán a los humanos, por el contrario, impone nuevos mecanismos que mejoran la productividad y eficiencia de sistemas sin eliminar el toque humano.

Según la consultora Gartner en su estudio: “Top Strategic Predictions for 2018 and Beyond” menciona que para el 2020, todas las industrias verán distintos niveles de ahorro de tiempo y esfuerzo en la mayoría de las industrias que no experimenten pérdida de empleos.

Más que reemplazar a los humanos por completo, IA aumentará los trabajos existentes y mejorará la productividad.

La inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad es la apuesta que hemos visto crecer desde 2016-2017 para muchas compañías, pero aplicar este tipo de tecnología de autoaprendizaje requiere de mucho trabajo, evolución, pruebas y depuración.

“La inteligencia artificial está avanzando en la industria de ciberseguridad como un medio para analizar mejor las montañas de información digitalizada”, explica, el ingeniero, Ángel Salazar, Country Manager de Soluciones Seguras en Guatemala, y es cierto, la ventaja que vemos en la IA es su capacidad dinámica de analizar información y procesarla con algoritmos de aprendizaje, es una tecnología muy diferente a los mecanismos de análisis ya desarrollados a la fecha.

Los algoritmos de IA representan en cierto punto la forma en que los humanos procesan y analizar la información.

Según Salazar, Empresas como Check Point Software Technologies ya están utilizando IA dentro de su tecnología predictiva de inteligencia de amenazas, y afirma que el 10% de los ataques que bloquea son ataques que sus analistas humanos de otra manera no habrían detectado.

En otras áreas, ahora está capturando un 13% más de ejecutables maliciosos, y ha mejorado su tasa de detección consciente del contexto dos veces. Además de Check Point, empresas como Radware ya incluyen mecanismos de IA dentro de sus defensas de seguridad y es motivo por el cual fabricantes como Radware y Check Point son líderes en la detección de malware y ataques de día cero, así como su baja tasa de falsos positivos.

Hoy en día, es indispensable que las compañías de ciberseguridad empleen mecanismos de IA en sus tecnologías y el motivo más evidente para esta afirmación es que los atacantes llevan años utilizando IA para ciberataques dinámicos, automatizados y dirigidos; haciéndolos más eficientes y potentes que un ataque manual.

Pregúntese lo siguiente: ¿Las tecnologías de ciberseguridad que actualmente utiliza su compañía poseen mecanismos de inteligencia artificial para detección de malware de día cero y prevención de ataques avanzados?

Por Randol Chen

Jefe de Arquitectura de Seguridad de Soluciones Seguras