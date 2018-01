Intendencia del MEF advierte de sanciones por incumplir con formulario de evaluación Extra Situ

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros advirtió a representantes de gremios que agrupan a los sujetos obligados no financieros que de no cumplir con el envío del Formulario de Evaluación Extra Situ, serán sancionados con una multa mínima de $5,000.

En un comunicado de prensa se informó este 19 de enero que esta semana se realizó una reunión con los involucrados para reiterarles que este formulario es la primera fase en la supervisión Extra Situ que se implementará este año.

El Formulario de Evaluación Extra Situ permite la obtención de información relevante para el Estado referente a las medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La Intendente Carlamara Sánchez dijo que lo que se busca es que los sujetos obligados no financieros, cumplan con la implementación de políticas y procesos encaminados a prevenir la consecución de actividades ilícitas como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre los sujetos obligados no financieros se destacan las empresas de la Zona Libre de Colón y demás Zonas Francas, abogados y contadores en ejercicio de ciertas actividades, casinos y juegos de azar, venta de autos nuevos y usados, empresas constructoras, inmobiliarias, corredores de bienes raíces, casas de empeño, transporte de valores y empresas comercializadoras de metales y piedras preciosas, entre otras.

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros está facultada para imponer sanciones disciplinarias y financieras con multas de $5,000 a $1 millón por el incumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

“La Intendencia siempre ha trabajado en sinergia con el sector privado, lo que ha motivado este encuentro con los líderes de los gremios para lograr que se comunique y se cumpla con esta obligación que tienen los sujetos obligados no financieros”, destacó Sánchez.

El Formulario de Evaluación Extra Situ se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, y el mismo debe ser enviado a través del correo electrónico int-extrasitu@mef.gob.pa.

Nota relacionada: Vence plazo para la presentación del formulario de evaluación Extra Situ