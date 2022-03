Internacional de Seguros presentó sus nuevos desarrollos para el 2022

Internacional de Seguros (IS), merecedora por décimo año consecutivo de la Calificación de Riesgo A (Excelente) con perspectiva estable, de la prestigiosa empresa calificadora internacional especializada en seguros, AM Best Company; realizó, junto a su mayor fuerza productiva, el evento de lanzamiento oficial de sus nuevos desarrollos para el 2022, compartiendo, además, los exitosos resultados obtenidos en el período fiscal al 30 de junio de 2021.

Mauricio de la Guardia, Presidente Ejecutivo de Internacional de Seguros, señaló, que para este 2022, la aseguradora, está lanzando nuevos desarrollos digitales que permiten mayor agilidad y transparencia, como lo son, pagos por Yappy, Telemedicina, Asistencia Viajera, y seguimiento a los reclamos de auto.

Expresó también, que, al cierre del período culminado, el total de primas suscritas fue de $244,145,478.

Al 30 de junio 2021 la empresa cuenta con activos por el orden de $616,219,603, con un patrimonio de $273,399,100 y una utilidad neta para este periodo de $43,879,219, reafirmando de esta manera, la solidez financiera de Internacional de Seguros y el liderazgo sostenido año tras año, gracias al respaldo de sus corredores, asegurados y la familia IS.

Durante el evento, también se dio a conocer, la nueva campaña institucional de la IS, que transmite de forma emotiva y cercana, los valores y esencia de la compañía.