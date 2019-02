Inversión del MOP asciende a $5,000 millones

El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, espera que los contratistas chinos que están ingresando al mercado “ayuden a la economía panameña y adquieran equipo local”.

China se perfila para los próximos años como un actor importante en la industria de la construcción, en particular con la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal, que estará a cargo del Consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por las empresas China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD.

Arosema participó en la inauguración de Expo Maquinaria 2019, la vitrina comercial más importante de este sector en la región, organizado por la Asociación de Distribuidores de Maquinarias (Adimaq), que se desarrolló los días 14 y 15 de febrero.

Sobre el Cuarto Puente indicó que en este momento están en proceso de diseño y de adquisición de servidumbre, por lo que esperan que en 2019 arranque la construcción.

El titular del MOP señaló a Capital Financiero, que la entidad a su cargo, ha adquirido a lo largo de esta gestión, “maquinarias por el orden de los $35 millones para dar respuesta a las necesidades inmediatas de las diferentes provincias”, afirmó.

“Hemos invertido alrededor de $5,000 millones en cerca de 120 proyectos que acumulan 2,450 kilómetros de vía, adjudicados vía licitación a distintos contratistas locales”, detalló.

Señaló que a diferencia del gobierno anterior, que destinó cerca de $69 millones al alquiler de equipos, han preferido contar con maquinaria propia.

Adolfo Icaza, presidente de Adimaq, destacó que la adquisición de equipos nuevos favorece la rentabilidad del negocio y reduce el impacto en el ambiente por la constante introducción de mejoras tecnológicas.

Ventana comercial

Ana Raquel Cardoze, directora de Cardoze & Lindo y Hernán Santamaría, gerente de UPS de esta empresa panameña, que en 2019 cumple un siglo de fundada, explicaron que Expo Maquinaria se ha convertido en una ventana importante para el sector.

En la feria participaron principalmente con equipo pesado y maquinaria agrícola, aunque también comercializan sistemas de protección, plantas eléctricas y maquinaria de minería.

Antony Rakah, gerente general de DES Group, afirmó que la Expo Máquina les ha permitido posicionar la marca alemana ZF y sus componentes.

Trabaja en particular con clientes internacionales que están ingresando al mercado panameño con flotas de vehículos de pasajeros y colectivos, para la construcción y la agricultura.

Cuentan con talleres y un banco de prueba, el único en Centroamérica y el Caribe, que permite simular el funcionamiento de la transmisión antes de ser entregada al cliente, que garantiza el funcionamiento correcto del equipo.

Los organizadores de Expo Maquinaria esperaban recibir cerca de 5,000 visitantes y captar ingresos estimados en $5 millones.

Violeta Villar Liste

violeta.villar@capital.com.pa

Capital Financiero