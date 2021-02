Inversión extranjera es eje en la reactivación económica, Mici

La atracción de la inversión extranjera será una de las actividades indispensables en el Plan de Reactivación Económica, indicó el ministro de Comercio e Industrias (Mici), Ramón Martínez, al tiempo que destacó los regímenes especiales vigentes y las ventajas que ofrece el hub logístico panameño, por su conectividad aérea, por el Canal de Panamá y por ser el centro marítimo líder de toda América Latina con 5 de los puertos más importantes, 3 en el Atlántico y 2 en el Pacífico, permitiendo acceso a 144 rutas marítimas.

El titular del Mici, en representación del Gobierno Nacional, participó del panel de alto nivel denominado “Trade and the economic relationship in the Region”, organizado por Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina (AACCLA, por sus siglas en inglés), organización que afilia a través de 23 cámaras, más de 20,000 empresas y más del 80% de la inversión estadounidense en la región.

Durante el panel virtual, al que se conectaron más de 250 personas, Martínez enfatizó que, Panamá es conocido por tener uno de los mercados más orientados al comercio exterior y es un importante hub regional para muchas empresas internacionales, por lo que orienta su estrategia para una economía sustentable pos-pandemia mejorando las condiciones para que las corporaciones multinacionales operen y prosperen durante estos tiempos difíciles.

La pandemia de la COVID-19 llevó a desarrollar un plan de acción, que prioriza en la preservación de la salud, por medio de un intensivo plan de vacunación; la protección de los empleos actuales y en la generación de nuevos empleos, señaló.

Martínez agregó que través de obras de infraestructuras públicas también se busca dinamizar la reactivación económica, entre las que destacó la rehabilitación de autopistas y carreteras, proyectos de infraestructura educativa y Línea 3 del Metro.

Puntualizó que,el Gobierno Nacional continúa visualizando estrategias para hacer al país más competitivo y, al mismo tiempo, facilitador e integrador en un mercado global en constante evolución.

En el panel, el titular del Mici estuvo acompañado del ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana, Víctor Bisonó; el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo; y la vicepresidente Ejecutiva de AACCLA, Anne McKinney.