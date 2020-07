Ipacoop impulsará creación de granjas familiares autosostenible

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) respaldará la creación, en una primera fase, de más de 1,500 granjas familiares autosostenibles a nivel nacional.

La iniciativa es propuesta como alternativa para incrementar la producción y mejorar los ingresos de cooperativistas que viven en regiones de pobreza y pobreza extrema.

Este proyecto involucra a 78 cooperativas, de las cuales 59 están localizadas dentro del área que abarca el Plan Colmena de combate a la pobreza.

El Ipacoop brindará insumos agrícolas, al igual que asistencia técnica y seguimiento a los diferentes proyectos, que impactan a más 6,136 personas residentes en corregimientos pobre del país.

Adolfo C. Quintero C., director ejecutivo del Ipacoop, expresó que una de las mayores preocupaciones es la disponibilidad de alimentos, ya que no se puede depender de las importaciones, “por lo que tenemos que generar nuestra propia producción”.

Agregó que en ese sentido las granjas familiares autosostenible son una alternativa para que los productores incrementen su producción y los excedentes los puedan colocar en el mercado.

El objetivo del proyecto es multiplicar el modelo de granja familiares en las provincias que cuentan con cooperativas ubicadas en zonas identificadas como áreas de pobreza y pobreza extrema.

Tomando en cuenta que cuyos asociados se dedican a la explotación agrícola de la subsistencia y no cuentan con recursos para incorporar tecnología apropiada que les permita incrementar la producción.