IPC subió a 2.9% en octubre 2021, con mayor impacto en Panamá y San Miguelito

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional subió 2.9% de octubre 2021-20, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) siendo los distritos de Panamá y San Miguelito los que reflejaron un mayor incremento 3.1%.

Los grupos que mostraron aumentos fueron: transporte en 11.7%; Educación en 3.1%; Alimentos y bebidas no alcohólicas en 2.6%; Vivienda, agua, electricidad y gas en 2.5%; Restaurantes y hoteles en 2.1%; Bienes y servicios diversos en 0.7%; Salud en 0.6%; y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar en 0.5%. Los grupos que presentaron disminuciones fueron: Prendas de vestir y calzado en 0.8%; Bebidas alcohólicas y tabaco en 0.3%; Comunicaciones, y Recreación y cultura ambos en 0.1%.

Mientras que el IPC Nacional Urbano octubre de 2021 respecto a septiembre de 2021, los aumentos se dieron estos sectores:

Los grupos que mostraron incremento fueron: transporte en 1.0%; restaurantes y hoteles en 0.6%; alimentos y bebidas no alcohólicas, y vivienda, agua, electricidad y gas ambos en 0.3%; muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar en 0.2%; y comunicaciones en 0.1%.

El aumento observado en el grupo transporte fue por el alza en dos de sus siete clases. La mayor variación fue en la clase “combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal” en 3.3%, por el ascenso en el precio del combustible para automóvil.

El grupo restaurantes y hoteles reflejó crecimiento en una de sus dos clases, “restaurantes, cafés y establecimientos similares” en 0.6%, por el aumento en el precio de comidas y bebidas no alcohólicas fuera del hogar. El alza registrada en el grupo Alimentos y bebidas no alcohólicas fue por el incremento en ocho de sus once clases.

La mayor variación fue en la clase “azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar” en 1.5%, por el ascenso en el precio del azúcar. El aumento presentado en el grupo Vivienda, agua, electricidad y gas fue por el crecimiento en dos de sus ocho clases: La clase con mayor variación fue “Gas” en 1.9%, por el ascenso en el precio del tanque de gas de 100 libras.

El grupo muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar mostró aumento en una de sus once clases, “Bienes para el hogar no duraderos” en 0.8%, por el alza en el precio de papel para cocina y otros productos no duraderos.

El crecimiento reflejado en el grupo comunicaciones fue por el incremento en una de sus dos clases, “Equipo telefónico” en 0.5%. El grupo recreación y cultura registró una leve variación, y Educación permaneció sin variación. Los grupos que presentaron bajas fueron: Bebidas alcohólicas y tabaco en 0.4%; prendas de vestir y calzado en 0.2%; salud, y bienes y servicios diversos ambos en 0.1%. La disminución observada en el grupo Bebidas alcohólicas y tabaco fue por la baja en dos de sus cuatro clases: “cerveza” en 0.7%, y “tabaco” en 0.1%, por un descenso en el precio de cigarrillos.

El grupo prendas de vestir y calzado reflejó reducción en dos de sus cuatro clases: “Zapatos y otros calzados” en 0.4%, por la disminución en el precio de zapatillas y sandalias de niña, y “Prendas de vestir” en 0.2%, por el descenso en el precio de prendas de vestir para hombre, mujer y niña.

El grupo Salud presentó reducción en tres de sus siete clases. La mayor variación fue en la clase “Artefactos y equipos terapéuticos” en 0.6%, por la baja en el precio de lentes. El descenso registrado en el grupo bienes y servicios diversos fue por la disminución en dos de sus diez clases: “otros aparatos, artículos y productos para la atención personal” y “Joyería, relojes de pared y relojes de pulsera” ambas en 0.2%.

La reducción en la clase “otros aparatos, artículos y productos para la atención personal” fue por la baja en el precio de artículos de cuidado personal y otros productos para el cuidado personal, y en “Joyería, relojes de pared y relojes de pulsera” fue por la disminución en el precio de joyas.