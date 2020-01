Irán: Canciller admite derribo de avión ucraniano, Rouhani rechaza nuevo trato nuclear

El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, admitió este miércoles que se mintió al pueblo de Irán tras el derribo con misiles de un avión de pasajeros ucraniano con 176 personas a bordo hace una semana.

Es la primera vez que un miembro del gobierno de Irán reconoce la mentira de los primeros informes oficiales que aludieron a un problema técnico en el avión, pero según Zarif, él y el presidente Hassan Rouhani no se enteraron hasta el viernes.

Zarif, quien se encuentra en Nueva Delhi en una visita de tres días, solo había dicho antes por Twitter que “un error humano en un momento de crisis causado por el aventurismo de Estados Unidos condujo a un desastre”.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:

Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster

Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔

— Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020