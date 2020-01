Irán pudo haber derribado accidentalmente avión de pasajeros ucraniano

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó públicamente la sospecha de que Irán pudo haber derribado accidentalmente un avión de pasajeros ucraniano el pasado 8 de enero.

“Alguien pudo haber cometido un error del otro lado”, dijo Trump sobre el Vuelo 752 de Ukraine International Airlines Flight 752. “Algunos dicen que fue mecánico. Personalmente, pienso que eso no es ni siquiera una pregunta”.

Las autoridades iraníes insisten en que el Boeing 737-800, a una altura de 2.400 metros, sufrió una falla de motor catastrófica y se estrelló en las afueras de Teherán. Todas las 176 personas a bordo en el vuelo hacia Kiev perecieron, entre ellas 63 canadienses.

El jueves, el portavoz de la cancillería iraní, S.A. Mousavi, dijo a través de Twitter: “Las investigaciones sobre la causa del accidente han sido iniciadas de acuerdo con las normas y regulaciones internacionales: Ucrania y Boeing fueron invitadas, como propietario y fabricante, a participar. Apreciamos que cualquier país pueda ofrecer información al comité encargado.”

Investigations on the cause of the Ukrainian plane crash have launched based on Int. standards & ICAO regulations; Ukraine and Boeing have been invited- as the owner & the manufacturer- to take part in it. We appreciate any country who can provide info to the Committee in charge. pic.twitter.com/62UQsdSf6R

— S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) 9 de enero de 2020