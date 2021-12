Jamones costarán más esta Navidad y el pavo podría escasear

Quienes tienen por tradición comprar jamón picnic o jamón de pierna para las cenas de Navidad y Año Nuevo, deben tener presente que este año pagarán más por este producto, debido en gran medida al aumento de los aranceles de importación, con el agravante de que este año el pavo no será una alternativa más económica.

Como ya sabemos la importación de todo tipo de productos se ha encarecido significativamente debido al incremento de los costos de los contenedores y los fletes, sin embargo, en el caso de los alimentos importados desde Estados Unidos (EE.UU.), incluyendo los jamones y los pavos para las fiestas de fin de año la situación podría llegar a niveles nunca antes visto, incluso a la escasez.

Según Robin Jarquín, de Cobb Nicaragua, la industria se alimentos de EE.UU. enfrenta en este momento varias dificultades que están incidiendo en el precio de los productos tanto para la exportación como para el consumidor.

Lo primero fue el cierre provocado por la pandemia de coronavirus (COVID-19), lo que redujo la oferta disponible en el mercado, a lo que le ha seguido una creciente escasez de mano de obra en el sector industrial y el aumento de los salarios generalizado en el país, todo ello sin olvidar que el aumento del precio del petróleo, los insumos y el transporte.

Jarquín destacó que a todo ello se suma un aumento inusual de la demanda de alimentos, inducido por el temor a la escasez de algunos productos. Un ejemplo de ello se registró durante la celebración del Día de Acción de Gracias, cuando millones de estadounidenses se volcaron a los supermercados a comprar pavo y ante una oferta que creyeron limitada optaron por adquirir varias piezas en lugar de una, provocando que el producto subiera de precio en un 14%, una tendencia que se está repitiendo con los jamones ahumados que se consumen en las cenas de Navidad y Año Nuevo.

Pero los consumidores panameños deben agregar a estos factores externos, un importante factor interno: El incremento de los aranceles de importación. De hecho, según datos suministrados por algunos importadores, los jamones picnic pagaron este año un arancel de importación de 35.55%, mientras que el jamón de pierna pagó 70% de arancel.

Estos aranceles sin duda han encarecido este producto para los consumidores, algo fácil de entender si se tiene presenten que por cada $1.00 que el importador por el jamón de picnic debe pagar otros $0.355, mientras que en el caso del jamón de pierna el costo se eleva en $0.70.

Pero José Alfonso Gago, gerente general de La Casa del Jamón, destaca que, a pesar del aumento de los aranceles, en ese local comercial, aún se puede encontrar una amplia variedad de jamones picnic y de pierna con precios que fluctúan entre $22.00 y los $99.00, dependiendo de la marca, el tamaño y la variedad que prefiere el cliente.

Incluso mencionó que se está ofreciendo piezas con el 50% de un jamón picnic promedio, pensando precisamente en aquellas familias que no requieren de un jamón completo para satisfacer sus necesidades.

Con respecto al pavo, Gago admite que este año no fue fácil abastecerse de este producto y que el precio es más elevado que el año pasado, pero destacó que, hasta el momento, en el mercado local los precios se mantienen accesibles y no se ha registrado ningún tipo de escasez.

“En años anteriores nosotros podíamos comprar a nuestros proveedores paquetes y ofertas que nos permitían traer el producto más económico, pero este año eso no se dio. Por suerte nosotros importamos los productos de forma anticipada, en el mes de junio, lo que evitó mayores problemas de abastecimiento y precio, porque si usted quiere importar hoy jamón o pavo desde EE.UU. no sería posible porque no existe suficiente inventario para abastecer el mercado estadounidense y los mercados internacionales”, enfatizó.

En tanto, Víctor Epifanio, productor avícola y porcino, explicó que gracias a que el ciclo de producción del cerdo es más largo, la producción local está en condiciones de abastecer, a buen precio, a la industria de materia prima para satisfacer la demanda de jamones picnic tanto del Gobierno Nacional como de los consumidores a precios accesibles.

Epifanio admitió que siempre hay especuladores, pero descartó que el jamón picnic pueda quedar fuera de la mesa de los panameños en estas fiestas de Fin de Año. Además, recordó que los consumidores también tienen otras alternativas para las cenas de Navidad y Año nuevo como son la pierna y las costillas de cerdo fresco, así como el llamado pavipollo.

Hitler Cigarruista

[email protected]

Capital Financiero