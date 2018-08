Jefe de la FED navega peligrosas aguas políticas y económicas

A primera vista, el contexto económico del primer discurso de Jay Powell en la reunión anual de Jackson Hole como presidente de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) difícilmente pudiera parecer más benigno.

El consumidor estadounidense está resurgiendo; el crecimiento económico se está manteniendo a un ritmo anualizado de más del 4%; el desempleo está alrededor de los mínimos de los últimos 50 años; y la política fiscal está lista para proporcionar un impulso adicional durante la segunda mitad del año.

Las reuniones recientes en Jackson Hole, auspiciadas por la FED de Kansas City, han estado llenas de conversaciones acerca de banales expansiones económicas, de una inflación persistentemente inferior a lo que se esperaba y de los límites de los poderes para impulsar el crecimiento de los bancos centrales.

Esta vez, en cambio, es probable que el debate se centre en las medidas que debe tomar Powell para evitar que se arraigue una exuberancia excesiva.

Los riesgos que enfrentará Powell cuando se dirija a economistas y a colegas del banco central este viernes 24 de agosto son graves.

El presidente de la FED heredó una bien definida y predecible estrategia de su predecesora, Janet Yellen para controlar gradualmente el estímulo.

Pero, a medida que avanza el año, Powell tendrá que comenzar a tomar ciertas decisiones importantes propias conforme establece planes para la próxima etapa en la salida de la FED de la política monetaria de la poscrisis.

Entre las preguntas claves están: ¿Dónde se encuentra el supuesto nivel neutral de las tasas de interés que ni reprime ni impulsa el crecimiento?; ¿Es necesario elevar las tasas a un territorio restrictivo?; ¿Cómo debería la FED considerar la amenaza de excesos financieros?; y ¿Cuándo debería el banco central dejar de reducir su balance de billones de dólares?

Al mismo tiempo, Powell está teniendo que navegar por una escena política cada vez más agitada, con un presidente que está resultando cada vez más dispuesto a públicamente criticar a su propio candidato designado por elevar las tasas de interés a medida que se acercan las elecciones de mitad de período.

Esas potencialmente explosivas condiciones políticas se volvieron evidentes de nuevo el lunes después de que Donald Trump revelara, en una entrevista, su frustración con Powell por continuar con la estrategia de un aumento gradual de las tasas de interés de la señora Yellen.

No estoy entusiasmado con su alza de las tasas de interés, no. No estoy entusiasmado”,