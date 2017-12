Los jubilados que cobran sus jubilaciones o pensiones por transferencias electrónicas (ACH) podrán retirar sus Certificados de Pago de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) del 11 al 15 de diciembre de 2017, siempre y cuando aparezca en el sistema que su Cepadem está “impreso”.

Si al ingresar sus datos (número de cédula) en la página web: cepadem.mef.gob.pa le aparece que su Cepadem está “en trámite”, significa que su certificado aún no está listo para entrega, reiteró Olmedo Arrocha, director Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ahora bien, aquellos que sí tienen su Cepadem impreso y listo para entrega, en el sitio web indicado se les informará el lugar donde deben ir a retirarlo, agregó Olmedo.

¿Cuáles son los centros de entrega?

A los jubilados que cobran sus quincenas por transferencias electrónicas se les asignará un centro de distribución del Cepadem que esté próximo a su lugar de residencia.

Según Arrocha, estos centros de distribución se están asignando tomando como referencia la base de datos del Tribunal Electoral (TE).

En esa base de datos se indica dónde vota la persona y, en función de ello, estamos ubicando a los beneficiarios del Cepadem en los centros de pago que utiliza la Caja de Seguro Social (CSS) que estén más próximos a ese lugar de residencia indicado por el TE, explicó Arrocha.

“Si una persona no vota donde reside, entonces eso es un tema que no debería pasar. Esas serán las excepciones. Debo ver la masa y no las excepciones”, agregó.

La fecha y horario de entrega para los beneficiarios que cobran sus jubilaciones o pensiones por ACH será los días 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre de 2017, desde las 9 a.m.hasta las 3 p.m. “Este es un horario más amigable para ellos y para el personal que trabaja en la distribución de los certificados”, dijo Arrocha.

Quienes no logren retirar su Cepadem en esas fechas (ya sea porque se les dificulte llegar o porque el certificado no esté listo), entonces, deberán esperar las nuevas fechas que anunciará el MEF próximamente y que también serán este mes de diciembre.

50 mil certificados listos para los de ACH

Para esta primera entrega de los Cepadem para los beneficiarios que cobran por ACH se han impreso 50 mil certificados, según los registros oficiales.

Sin embargo, Arrocha dijo que para el resto de la semana “debemos llegar a 70 mil certificados impresos”.

La idea es que en cuanto la CSS vaya avanzando con las confirmaciones de los Cepadem, los certificados se vayan mandando a imprimir a la Contraloría General de la República y, de allí, sean enviados a los centros de entrega, dijo Arrocha.

Cepadem entregados y por entregar

Hasta el 10 de diciembre de 2017, el MEF había confirmado la entrega de 35 mil Cepadem correspondiente a los beneficiarios que cobran sus jubilaciones o pensiones por cheque, en los centros de pago de la CSS.

Quienes no lograron retirar sus certificados impresos los días 5, 6 y 7 de diciembre –y que cobren por cheque– podrán hacerlo durante el pago de su próxima quincena del mes, los días: 20, 21 y 22 de diciembre de 2017. En estas fechas no deberán acudir a retirar sus Cepadem los beneficiarios que cobran sus quincenas a través de transferencia electrónica.

