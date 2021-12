Juntos por un futuro compartido

Con las cerezas frescas y jugosas de la Granja Agrícola Demostrativa China-Chile en Tianjin, a los chinos les resulta más viable la “libertad de las cerezas ”. Con el inicio de la construcción del primer tramo del Tren Maya por China Communications Construction Company Limited, el pueblo mexicano dio un paso más hacia la materialización de su sueño de una vida mejor.

Estos son perfectos ejemplos de la amistad entre China y América Latina y el Caribe (ALC). A partir de 1960, cuando Cuba tomó la delantera de los países latinoamericanos y caribeños en establecer relaciones diplomáticas con la nueva China, los lazos entre China y la región han pasado muchas vicisitudes internacionales.

A lo largo de los años, ambas partes, manteniendo siempre una sólida confianza mutua, han llevado a cabo continuos esfuerzos por el desarrollo compartido.

El establecimiento del Foro China-CELAC (FCC) ha proporcionado a China y ALC una garantía institucional para la implementación de sus consensos políticos y planes de cooperación, propiciando así el avance integral y el desarrollo de la cooperación entre China y ALC en su conjunto.

Relaciones políticas de sinceridad y confianza mutua. El desarrollo del FCC ha contado con la atención personal del presidente Xi Jinping, quien anunció el establecimiento del FCC en el Encuentro de Líderes China-ALC en 2014, participó en la apertura de la Primera Reunión Ministerial del FCC, ocasión en la que pronunció un importante discurso, y envió un mensaje de felicitación a la convocatoria de la Segunda Reunión Ministerial del FCC.

El FCC, la vía principal de la cooperación entre China y ALC en conjunto, abarca cerca de 20 áreas como la política partidaria, la agricultura, la ciencia y la tecnología, la economía y el comercio y la infraestructura, y desempeña un importante papel en la profundización de la Asociación de Cooperación Integral China-ALC.

En los más de 7 años desde su establecimiento, el FCC ostenta una agenda de intercambio cada vez más variada, una confianza mutua política en constante profundización y una cooperación bien fructuosa en diversas áreas.

Actualmente, China ya tiene establecidas relaciones diplomáticas con 24 países de la región, entre los cuales 19 ya han firmado documentos de cooperación sobre la Franja y la Ruta con China. Además, la Declaración Especial sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Segunda Reunión Ministerial del FCC ha puesto de manifiesto el apoyo y el reconocimiento de los países de ALC a esta iniciativa.

Mención especial merece la lucha solidaria China-ALC contra la pandemia de COVID-19 como nuevo capítulo conmovedor de la amistad China-ALC. En esta línea, el Presidente Xi Jinping ha mantenido conversaciones telefónicas y correspondencias con Jefes de Estado y de Gobierno de países de ALC, llegando a importantes consensos al respecto.

China ha donado una gran cantidad de vacunas y materiales médicos a 30 países de ALC, enviado grupos médicos y realizado investigaciones, desarrollo y producción conjuntos de vacunas con los países concernientes de la región.

En los momentos más difíciles de la lucha china contra la pandemia, los países de la región, de diferentes maneras, han brindado a China asistencia solidaria dentro de sus capacidades. Con estas acciones concretas, ambas partes han trazado un magnífico plan maestro para la construcción conjunta de la comunidad global de salud para todos.

Intercambios económico-comerciales de beneficios mutuos. La cooperación económico-comercial es la piedra angular y una importante fuerza motriz para el desarrollo estable y duradero de los lazos sino-latinoamericanos y caribeños.

El financiamiento de China hacia ALC en el marco del FCC se está implementando a pasos seguros, ofreciendo apoyo financiero para el desarrollo económico y social de los países de la región.

ALC es actualmente el segundo destino de inversiones chinas en el exterior solo precedido por Asia. China ha establecido zonas de libre comercio con Chile, Perú y Costa Rica, llegado a arreglos de facilitación de comercio e inversiones y firmado acuerdos de cooperación en capacidad industrial con varios países de la región.

Según China’s Infrastructure Projects in Latin America and The Caribbean, informe sobre China en 2021 dado por la Red Académica de América Latina y el Caribe, China ha ejecutado, entre 2005 y 2020, 138 proyectos infraestructurales en la región ya en funcionamiento o en plena construcción, los cuales han implicado unas inversiones de más de 94.000 millones de dólares y han generado más de 600.000 empleos locales. La cooperación China-ALC ha subsanado efectivamente los eslabones débiles de la región en materia infraestructural.

El comercio China-ALC ha crecido a pesar de las adversidades de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con las estadísticas de la aduana china, en los primeros diez meses de 2021, el total de importación y exportación entre China y los países de ALC llegó a cerca de 369 mil 100 millones de dólares, con un incremento interanual del 43,1%.

Los satélites de la empresa argentina Satellogic, puestos en órbita por el cohete portador chino Long March-6, ya están proporcionando servicios de teledetección para el sector agrícola a la empresa china ABDAS Space Information Technology, lo cual constituye una vívida muestra de la cooperación mutuamente beneficiosa China-ALC en ciencia y tecnología.

Sin duda, los intereses comunes unirán aún más a China y ALC, y los frutos de la cooperación bilateral práctica beneficiarán ampliamente a los dos pueblos.

Intercambios culturales y de pueblo a pueblo de aprendizaje recíproco. La galardonada chilena con el Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral dijo, “decir amistad es decir entendimiento cabal, confianza rápida y larga memoria”.

Desde la fundación del FCC, la base popular de las relaciones sino-latinoamericanas y caribeñas ha sido cada vez más sólida, y los intercambios culturales y de pueblo a pueblo, más variopintos. Se han implementado felizmente los programas de la Asociación Científico-Tecnológica China-ALC y el Intercambio entre Jóvenes Científicos China-ALC.

Proyectos como laboratorios conjuntos, granjas de demostración y el Centro de Prensa China-ALC también han rendido fructíferos resultados.

Por medio del proyecto de la traducción mutua de obras filosóficas y culturales de China y ALC, el pueblo latinoamericano y caribeño ha podido conocer el infinito sentimiento de la talentosa poetisa Li Qingzhao de la dinastía Song, a través de sus versos “con el altísimo viento, el pájaro Peng ascendió. ¡Oh, viento que descanses, ahora levántate y sopla la vela de esta barca porque yo quiero alcanzar los Tres Montes inmortales!”.

Por su parte, el pueblo chino ha podido explorar las relaciones dialécticas entre la civilización y la barbaridad, y la complementariedad entre el entorno natural y la idiosincrasia de las naciones mediante la obra maestra Facundo de Domingo Faustino Sarmiento.

Tal como dijo Pablo Neruda: “Hay que mirar al mapa de América, enfrentarse a la grandiosa diversidad, a la generosidad cósmica del espacio que nos rodea”, así se multiplicará nuestra confianza en el porvenir de América Latina.

De cara al futuro, China trabajará junto con los países latinoamericanos y caribeños para superar las dificultades coyunturales, crear oportunidades, conquistar éxitos y vencer cuanto antes la pandemia, escribiendo así nuevos movimientos de la sinfonía de la Asociación de Cooperación Integral China-ALC y promoviendo conjuntamente la construcción de la comunidad de futuro compartido China-ALC.

Yi Fan

China Daily