Kenia Porcell renuncia al puesto de procuradora General de la República

La procuradora General de la República de Panamá, Kenia Porcell, anunció que presentará al presidente de la República, Laurentino Corizo, su renuncia al cargo, la cual se hará efectiva el 1 de enero de 2020. Porcell se pronunció este martes en una entrevista a Radio Panamá sobre los “Varela Leaks”, las filtraciones que incluye supuestos mensajes entre ella y el expresidente Juan Carlos Varela.

Al Consejo de Gabinete corresponderá ahora designar a un titular que complete el periodo de 10 años para el que originalmente había sido designada Porcell, y que vence el 31 de diciembre de 2024.

“El país está por encima de la procuradora y yo tengo que pensar en Panamá. Mi presencia afecta la imparcialidad”, dijo Porcell.

La renuncia de Porcell es consecuencia de los “Varelaleaks”: El sitio anónimo que desde la semana pasada filtró las comunicaciones privadas del expresidente Juan Carlos Varela, entre los años 2017 y 2018. Entre los mensajes divulgados están las conversaciones, vía WhatsApp, entre Varela y Porcell.

Porcell aseguró no conocer el contenido de los Varelaleaks. “No lo he visto, no lo he leído y no lo voy a hacer, porque eso es un delito”, dijo Porcell.

No obstante, dijo que sus comunicaciones podrían haber sido alteradas, como ya acusó la semana pasada el propio Varela. “Algunas cosas que me ha comentado mi equipo que salen, no son expresiones mías”, indicó.

“Soy una servidora que no me he robado un real. Ha sido muy delicado lo que ha ocurrido”, manifestó. “Lo único que tengo como panameña son los valores y principios. Soy una mujer de principios. Hay que hacer investigaciones, hay que descubrir cuántos Pegasus hay”, detalló la procuradora en la entrevista radial.

Porcell destacó que hace meses atrás un fiscal de otro país le reveló que un cubano y un chileno se dirigían a Panamá y uno de los blancos sería ella.

Leoncio Vidal B errío M.

lberrio@capital.com.pa

Capital Financiero