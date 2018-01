‘La administración de la ZLC corresponde al Estado’, asegura ministro Alemán

Para evitar que con cada cambio de gobierno se modifiquen las estrategias de crecimiento de la Zona libre de Colón (ZLC), la Asociación de Usuarios de esta zona franca solicita que la administración pase a ser privada. Planteamiento con el que no está de acuerdo el ministro de la presidencia, Álvaro Alemán.

Alemán dice que desconoce esta propuesta. Sin embargo, fue claro al señalar que la administración de esta zona franca le corresponde al Estado.

No he escuchado esa propuesta y tendría que verla. Yo no estoy de acuerdo, porque creo que la Zona Libre de Colón ha funcionado en este país desde 1948 de forma eficiente con una administración del Estado y el sector privado lleva adelante el movimiento comercial”,