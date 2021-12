La Cámara Opina: Deber y derecho ciudadano: La lucha contra la corrupción

Las recientes conmemoraciones del Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos propician un nuevo llamado a la reflexión y la acción. Todos los seres humanos tienen derechos básicos que la corrupción les arrebata constantemente.

Siendo ésta un vejamen que cercena los derechos de quienes formamos parte de la sociedad– gobiernos, entidades multilaterales, sector privado, medios de comunicación y ciudadanos en general – todos tenemos también el deber de condenarla sin importar de dónde o de quién venga.

De allí que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Ccciap) se une al llamado del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el sentido de que “cambiar el rumbo contra la corrupción es esencial si queremos alcanzar los ODS, promover la paz y proteger los derechos humanos.”

Cambiar ese rumbo comienza por trabajar en instituciones robustas que penalicen y tengan un alcance real sobre los corruptos, y exigir rendición de cuentas, integridad y transparencia tanto de los funcionarios como del sistema en general.

En la esfera delictiva, donde hay un corrupto, hay un corruptor, por lo que ambos deben ser condenados y aislados socialmente. Las acciones de corrupción hay que señalarlas, denunciarlas, castigarlas y alienarlas. Tal como señaló el Dr. Rogelio Moreno en su conversatorio “Entendiendo científicamente la corrupción”: “Como ciudadanos, debemos corregirlo e invitarlo [al corrupto] a que se una, si no se une a la propuesta de beneficios mutuos, debemos censurarlo y neutralizarlo y excluirlo del quehacer público, porque nos va a hacer daño”.

Es necesario que se entienda que estos delincuentes están robando el presente y el futuro de todos y que carcome las posibilidades de una real reactivación económica y productiva, al tiempo que priva a los ciudadanos de derechos básicos como educación, salud y servicios públicos, por mencionar algunos.

Luchar contra la corrupción es un deber y un derecho que promover en todos los ámbitos de la sociedad. La ex primera dama de los Estados Unidos y figura clave en la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt, dijo, “¿Dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa…Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano”.

El momento de actuar es ahora, de lo contrario será cada vez más difícil afrontar los retos del desarrollo sostenible que por ahora es solo una quimera o, peor aún, un discurso.

La pluma invitada en Capital Financiero es el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Ccciap), José Ramón Icaza Clément.