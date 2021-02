La ciencia nos ha demostrado que es una solución para la pandemia, Ortega Barría

La Asamblea Nacional ratificó al Dr. Eduardo Ortega-Barría como secretario nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Al respecto, el Dr. Ortega-Barría destacó que es necesario vincular el sector productivo con el académico, el sector público y las universidades para que la investigación científica nos lleve al desarrollo sostenible que necesitamos en el país.

“La ciencia nos ha demostrado que es una solución para la pandemia. Nosotros en Panamá con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y con los investigadores vamos a contribuir a que salgamos de la situación en la que nos encontramos y a través de la inversión en ciencia y tecnología vamos a avanzar y desarrollar el país”, dijo.

Panamá es uno de los países con la inversión más baja en CTI con relación al producto interno bruto.

Sin embargo, señaló, tenemos el compromiso y la propuesta de que este va a incrementarse y en la medida que se incremente tendremos más recursos humanos, más estructura, más ideas y más proyectos. Tenemos que aumentar esa inversión aún en situaciones pandémicas.

Estudios y experiencia profesional

El Dr. Eduardo Ortega-Barría nació en La Chorrera, Panamá. Terminó sus estudios de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Subsecuentemente hizo la especialidad en Pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y posteriormente la subespecialidad en Enfermedades Infecciosas Pediátricas en el Hospital Infantil de México “Federico Gomez”, en la Ciudad de México.

Entre los años 1987 y 1993 realizó entrenamiento posdoctoral en Medicina Tropical y Parasitología, con foco en investigación en Biología Celular y Molecular de parásitos, entre ellos: Trypanosoma cruzi, Giardia lamblia y Pneumocystis carinii en Tufts University School of Medicine / New England Medical Center, División of Geographic Medicine and Infectious Diseases, y sirvió como Instructor en Medicina entre los años de 1988 y 1993 en el Departamento de Medicina del New England Medical Center, Boston Massachusetts.

En 1990 recibió el premio “Maxwell Finland” al Investigador Joven del año de la Massachusetts Infectious Diseases Society.

Entre 1993 y 1998, completó entrenamiento posdoctoral en Enfermedades Infecciosas Pediátricas en el Lucile Salter Packard Children´s Hospital, Division of Pediatric Infectious Diseases, Stanford University, y un postdoctorado en Biología Celular y Molecular de Toxoplasma gondii en el Departamento de Microbiología e Inmunología, Stanford University School of Medicine.

De 1998 a 2003 ocupó distintas posiciones de liderazgo en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios en Salud, Panamá, en Florida State University-Panama, en el Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT), de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Panamá, y en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del Seguro Social, Panamá.

Entre el año 2000-2007 fue Científico Asociado en el Smithsonian Tropical Research Institute. De 2001 a 2013 fue profesor adjunto, Department of Microbiology and Tropical Medicine, George Washington University, Washington, DC.

El Dr. Ortega-Barría es autor de 98 artículos de investigación, 30 capítulos de libros de texto sobre parasitología, pediatría, enfermedades infecciosas y vacunas, y es co-inventor de dos patentes y dos aplicaciones provisionales de patentes en parasitología en los Estados Unidos.

Desde el año 2006 fungió como vicepresidente y director de Asuntos Médicos e Investigación y Desarrollo Clínico para América Latina y el Caribe de GlaxoSmithKline Vacunas. Desde el año 2018 es Investigador del Sistema Nacional de Investigación de Panamá.