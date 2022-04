La confianza en el gobierno chino aumenta a más del 90%

El gobierno chino ganó cada vez más confianza de la gente entre 2021 y 2022, según un informe publicado conjuntamente por el Centro Nacional de Investigación de Imágenes de la Universidad de Tsinghua y la firma estadounidense Edelman.

La confianza en el gobierno chino aumentó 9 puntos porcentuales, alcanzando el 91% de 2021 a 2022 según el Edelman Trust Barometer 2022 China, una encuesta anual en línea en su vigésimo segundo año.

En mayo de 2020, el gobierno chino contaba con la confianza del 95% de los encuestados, según el informe.

China fue el mayor ganador en la lista del índice de confianza, seguida por Emiratos Árabes Unidos y Tailandia, mientras que la confianza cayó bruscamente en otros países y la confianza en Estados Unidos (EE.UU.) disminuyó considerablemente.

El informe, titulado “Romper el ciclo de la desconfianza”, también indica que los países desarrollados carecen de optimismo económico y el 52% de los encuestados cuestiona el capitalismo y cree que, tal como existe hoy, hace más daño que bien en el mundo.

La divergencia de confianza entre China y EE.UU. se amplió a un máximo histórico con un índice de confianza de China de 83, en comparación con 43 de EE.UU.

La confianza del pueblo chino en las empresas, los medios y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) aumentó 14, 10 y 12 puntos porcentuales para llegar al 84%, 80% y 77% entre los encuestados en China entre 2021 y 2022.

Las empresas con sede en China ganaron la confianza del 92% de los encuestados chinos, seguidas de las empresas con sede en Alemania y Francia, con el 71% y el 65% de los encuestados, respectivamente, nombrándolas como confiables.

Los medios tradicionales, los motores de búsqueda y las redes sociales son las tres principales fuentes de noticias en China, con un 79%, 76% y 71% de confianza en China entre 2021 y 2022.

El informe muestra que el liderazgo social ahora se considera una función comercial central, y se cree que las empresas y las ONG son impulsores competentes y efectivos para promover un cambio positivo en la sociedad.

Los tres principales problemas sociales que los encuestados dijeron que las empresas deben abordar incluyen el Cambio Climático, la desigualdad económica y el acceso a la atención médica.

Los empleadores de China contaban con la confianza del 89% de los encuestados, ocupando el tercer lugar en la lista de My Employer Trusted around the World después de Indonesia e India.

El Barómetro de Confianza de Edelman 2022 se llevó a cabo del 1 al 24 de noviembre de 2021 entre encuestados de 28 países.

Beijing

China Daily