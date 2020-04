La convergencia entre el COVID-19 y la Crisis Climática

La convergencia entre las crisis del coronavirus (COVID-19) y la crisis climática, sus similitudes y diferencias a las que hoy nos estamos enfrentando fueron analizadas por Christiana Figueres, co-fundadora de Global Optimism y ex secretaria ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Figueres denomina estos primeros cuatro meses del 2020 como la “Gran Pausa”, ese momento en que la economía y la sociedad se detuvieron en todo el mundo para enfrentar la pandemia de COVID-19.

Según Christiana por primera vez se está viviendo una crisis global y sistémica; agregó que en este momento hay muchas crisis como, la crisis de salud, del precio del petróleo, desigualdad social y económica y la crisis climática y la única manera de hacerle frente es converger las soluciones, porque no hay plata, ni tiempo, para enfrentarlas de forma aislada, lo único responsable y efectivo es hacerlas converger en su solución.

“Aparte de la crisis de salud, tenemos el desplome económico más grande desde la Segunda Guerra Mundial, con la gran diferencia que no estábamos tan interconectados, afectó directamente a los países que estaban en guerra e indirectamente al resto del mundo, en cambio ahora estamos afectados todos directamente y las afectaciones se dan en cuestión de días, por primera vez estamos viviendo una catástrofe realmente global”, comentó Figueres.

En ese sentido, y considerando las similitudes entre la pandemia y la crisis climática, los desafíos globales son realmente globales y no tienen fronteras, que para hacerles frente se necesitan tanto de las políticas locales como estrategias regionales y globales, que muevan a los gobiernos y a las corporaciones a mejores prácticas pero también serán necesarios cambios en el comportamiento individual, tal como hoy se nos pide que nos quedemos en casa o evitemos el contacto físico con las otras personas.

Entre las diferencias que se pueden encontrar es que la pandemia apareció de repente, sin advertencia, esta es una crisis aguda que tomó al mundo por sorpresa, pero también es cierto, los gobiernos y las empresas tomaron medidas rápidamente, porque se dieron cuenta que era una amenaza.

Lamentablemente con la crisis climática no se ha tomado tan en serio el nivel de amenaza, sin embargo, esta es una crisis crónica, en donde se tienen décadas de estar hablando de lo mismo y que la gente ya lo ve normal, ve normal los incendios y las sequías y como no lo ven tan grave no se han tomado las medidas necesarias.