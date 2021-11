La corrupción viene de la propia sociedad y debemos ser contundentes para frenarla

“El corrupto se genera en su crianza en casa y en la sociedad donde nace, crece donde aprendió a lo mejor que no vale. “Como ciudadanos debemos corregirlo e invitarlo a qué se unan, si no se unen a la propuesta de beneficios mutuos, debemos censurarlos y neutralizarlo y excluirlo del quehacer público porque nos van a hacer daño”, enfatizó el psiquiatra Rogelio Moreno.

Durante el conversatorio “Entendiendo científicamente la corrupción”, organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), el experto evidenció que los corruptos no son los objetos, sino los sujetos. Por ello, introdujo su disertación con la pregunta. “Entendiendo al corrupto”. ¿Cómo los dejamos llegar ahí? Si son corruptos.

“Debemos darnos cuenta de que esa es la mente de ellos (los corruptos). No creerles su cuento, ni manipulaciones, tenemos que defendernos de ellos e identificarlos y lo otro es actuar para corregirlo y censurarlos. Los buenos tenemos que unirnos para no tener miedo y no ser diferente y dejar que ellos llenen los espacios que estamos dejándole y ahí es donde se aprovechan para beneficios propios, tenemos que actuar con acciones pequeñas como no orinar ni tirar basura en la calle, ni robar al erario, destacó según un comunicado de prensa de la Cciap.

A su juicio, “la corrupción es un problema de salud pública que nos afecta a todos”. La salud es un asunto biológico, psicológico y social y socialmente es difícil vivir en una sociedad corrupta, porque siempre estamos con estrés ineficiencia y preocupaciones e inseguridad”.

También destacó que “los corruptos no están en las funciones públicas disfrutando y generando hacer un bien común o una ley que tenga un impacto para los demás. Su placer no está para ayudar al público, sino por su interés es el que hay para mí. Científicamente un funcionario público debe tener interés para ayudar a los demás”, afirmó.

Moreno es experto en psiquiatría y terapeuta. Explicó que en su estudio sobre el tema que inició en el 2006, reflejó que a través de las leyes y constituciones que nos organizan a la sociedad, se ha visto que no se corrige al corrupto en una convivencia armónica. Su propuesta se basa en tratar de entender qué tienen los corruptos en sus mentes, aunque sus mentes tienen propósitos muy particulares, egoísta muy egocéntricas por más que se trate de dialogar con ellos no van a cambiar.

Por lo anterior, dijo “si yo sé esto entonces que no van a cambiar, mi manejo debe ser diferente por medio de una corrección y censurarlo con nuestras acciones hacia ellos en el día a día no a través de las leyes, porque ellos complican y juegan con las leyes y hacen malabares. Nuestras acciones coordinadas, contundentes le pueden transmitir que desaprobamos sus actuaciones”, agregó el experto.

Moreno al ser consultado si el sistema corrompe al corrupto, indicó que “ellos son y vienen de nosotros como sociedad. Y examinando su propuesta, se pregunta por qué lo hemos dejado llegar ahí”. A su juicio es porque “operamos igual en el día a día, tiramos basura a las calles, nos copiamos, nos pasamos la doble línea amarilla, el manejo es terrible y no hay civismo. En ese sentido, ellos surgen de esta nación traumada. Lo único que ellos tienen un interés muchísimo más particular por su vulnerabilidad a operar en su beneficio. La sociedad panameña debe actuar coordinadamente y corregirlo y no dejarlo llegar ahí”.

El doctor Rogelio Moreno, al ser indagado por los periodistas que si el sistema de justicia panameño tiene la culpa, fue enfático en señalar que el problema no es de la justicia, sino de quien ejerce la justicia por eso la propuesta es de conducta humana. “Detrás de la justicia hay personas, jueces que tienen temores y que tienen corrupción en sus mentes y también tenemos que censurarlos y corregirlos a ellos con nuestras acciones”, añadió.

Al respecto, durante sus palabras introductoria al conversatorio, Marcela Galindo, vicepresidenta de la CCIAP, manifestó “lo que vemos y vivimos como sociedad no solo preocupa en el aquí y ahora; como hemos dicho, el mensaje que está recibiendo la generación que viene detrás es “ser corrupto paga y no tiene consecuencia alguna”; esto está mal.

Por eso, mencionó que la CCIAP retomó la campaña #RespetaMiFuturo, “el llamado a la conciencia ciudadana debe ser cada vez mayor, tenemos que hacer más ruido y recordarles a nuestros conciudadanos que existen principios y valores que nos enriquecen como sociedad y nos permiten desarrollarnos como país de manera sostenible. Lo contrario solo nos condenará al fracaso y nos hundirá en la pobreza de un país sin conciencia alguna”.

Además, invitó a los participantes que luego de escuchar al Dr. Moreno, cuestionémonos, ¿Qué estoy haciendo para que nuestra realidad sea distinta? ¿Qué estoy transmitiendo e inculcando? “El cambio está en cada uno de nosotros, donde hay un corrupto hay un corruptor, donde uno de los dos desaparezca el otro termina eliminándose. Seamos agentes de cambio. Insistimos ¡Respetemos el futuro de los niños, niñas y adolescentes panameños! Los principios de honestidad y respeto a la dignidad humana son inamovibles”.