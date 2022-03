La crisis en Ucrania eleva los precios de los alimentos en todo el mundo

El impacto de la invasión rusa de Ucrania, un país conocido durante mucho tiempo como el “granero de Europa” debido a las prodigiosas cantidades de trigo, maíz y otros cereales que produce, se extenderá mucho más allá del viejo continente, causando estragos en el suministro mundial de alimentos, según expertos.

Ucrania produce el 16% del maíz del mundo, y Ucrania y Rusia juntas producen el 29% del trigo que se vende en los mercados mundiales.

Gran parte de lo que exportan va a África, Medio Oriente y el sur de Asia, y prácticamente no hay carga saliendo de los puertos del Mar Negro de ninguno de los dos países, los precios de los alimentos básicos se están disparando. Todavía se desconoce si una guerra duradera en Ucrania dañará la cosecha de este año o impedirá la siembra de cultivos para la próxima temporada de cultivo.

Crisis alimentaria preexistente

A nivel mundial, los precios de los alimentos ya estaban en un máximo de 10 años antes de que Rusia invadiera Ucrania, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Desde el 25 de febrero, el día después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala, los futuros de trigo han subido hasta un 40% y los futuros de maíz hasta un 16%.

Debido a que la guerra ya está interrumpiendo el suministro mundial de combustible, un problema que empeorará drásticamente si las sanciones a Rusia se amplían para cubrir sus exportaciones de energía, los costos de transporte más altos están contribuyendo al aumento de los precios.

“Ya nos enfrentamos a una crisis de hambre a nivel mundial que no hemos visto, al menos en este siglo”, dijo a Voz de América Jordan Teague, director interino del grupo benéfico Bread for the World.

“Este es un ejemplo más de conflicto que genera hambre en todo el mundo, y el mundo simplemente no puede soportar esto”, dijo Steve Taravella, un portavoz principal del PMA de la ONU. “Tenemos a Yemen, tenemos a Sudán del Sur, tenemos a Afganistán. Una cantidad significativa de recursos del PMA se dedica a combatir el hambre causada por los conflictos provocados por el hombre en todo el mundo, y este es solo uno más de los eso”, dijo a la Voz de América.

Áreas de preocupación

Teague dijo que, si bien varios países enfrentan una grave escasez de alimentos, su grupo está particularmente preocupado por varios en el Medio Oriente y África Oriental, todos los cuales dependen de las importaciones de Ucrania y Rusia.

En Yemen, dijo, decenas de miles de personas están experimentando hambruna y otros 16 millones enfrentan una crisis alimentaria y están en peligro de hambruna. Incluso antes de la crisis actual, dijo, la inflación de precios, la depreciación de la moneda y el agotamiento de las reservas de divisas habían dejado a Yemen luchando por importar alimentos.

Del mismo modo, Líbano, que, según Teague, importa alrededor del 60% de su trigo de Ucrania, está teniendo dificultades para comprar suficientes alimentos. Más de un tercio de la población ya padece inseguridad alimentaria, y eso sin contar los miles de refugiados desplazados por el conflicto en Siria, que dependen en gran medida de la asistencia humanitaria.

Etiopía, actualmente atrapada en una brutal guerra civil, también enfrenta una crisis de hambre que el conflicto de Ucrania probablemente empeore. El país depende de las importaciones para alrededor del 25% de su trigo, dijo Teague.

La ONU continuará con la ayuda

Ucrania es el mayor proveedor de trigo y guisantes partidos del PMA, dos alimentos básicos clave que utiliza para alimentar a los hambrientos, dijo Taravella. Sin embargo, aunque la escasez provocada por el conflicto de Ucrania ejercerá una presión cada vez mayor sobre la capacidad de su organización para entregar alimentos a los más de 135 millones de personas a las que sirve en todo el mundo, los programas del PMA seguirán funcionando.

“Debido a que tenemos experiencia en la cadena de suministro y, durante años, hemos desarrollado estrategias para asegurarnos de que podemos llevar productos básicos a países de difícil acceso en tiempos difíciles, tenemos otras fuentes”, dijo. “No me preocupa que el PMA no pueda encontrar trigo o guisantes u otras cosas para las que dependemos de Ucrania. Lo que nos preocupa es lo que nosotros y otros tendremos que pagar por ellos, porque los precios son va a subir”.

La agencia podría verse obligada a reducir la ración de alimentos por persona que proporciona, dijo. “Nos costará más, lo que significará que quizás tengamos que reducir las raciones. Esas son implicaciones muy reales”, dijo.

Situación alimentaria en Ucrania inestable

Dentro de Ucrania, los combates parecen no haber cortado el suministro de alimentos, pero los informes de los medios indican que a las tiendas les resulta cada vez más difícil permanecer abiertas.

Fozzy Group, la cadena de supermercados más grande del país, continuó operando la mayoría de sus tiendas, incluso en ciudades como Kharkiv y Kyiv, que enfrentan ataques directos de las tropas rusas. Las tiendas han tenido que cerrar ad hoc, a veces con poco aviso, cuando los gerentes determinan que los riesgos de permanecer abiertas son demasiado grandes.

Según la agencia de noticias Interfax-Ukraine, un grupo de puntos de venta minorista y el Ministerio de Transformación Digital del país han creado un mapa en línea que indica si una tienda de comestibles está abierta y su horario de atención.

Rob Graver

Voz de América