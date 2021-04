La CSS: Un futuro incierto I

El 31 de marzo de 1941 entra en vigencia la Ley 23 que crea la Caja del Seguro Social (CSS), como entidad a preservar los aportes de los trabajadores llegada la jubilación.

No era el primer intento para establecer un sistema de previsiones que coadyuvara a la protección laboral. Ya existía legislación que cubría la seguridad social a los telegrafistas, empleados postales y los empleados tanto del Banco Nacional de Panamá (BNP) como del Hospital Santo Tomás.

Por otro lado, los empleados del Sector privado no tenían derecho a esos beneficios.

Previo a la creación de la CSS, en la Ley 7a de 1935 se establecía que los aportes de los trabajadores del sector público serían registrados en una cuenta individual y servirían para su retiro, contemplándose una contribución financiera al sistema y un régimen uniforme de beneficios para dichos empleados.

La mayoría de los sistemas de previsión de salud padecían de una gran debilidad, ya que por sí solos no eran sostenibles, por lo que debían ser apoyados con recursos provenientes del presupuesto del Estado dando lugar a un sistema de previsión de salud de características “solidarias” el cual no era sostenible en el tiempo por sí solo.

Actualidad

Nuevamente nos encontramos debatiendo cómo resolver los problemas de la CSS, pero llama la atención que los antecedentes previamente expuestos resaltan dos (2) aspectos muy importantes, a saber: El sistema previsional sin aportes del Gobierno, “no es sostenible” y; la existencia de cuentas individuales.

A diferencia de los momentos en que los diversos diálogos se dieron, los problemas son los mismos a excepción de la incorporación de la figura de las de cuentas individuales.

Los datos financieros que muestran la debilidad del sistema revelan un desfase en cuanto a sus respectivos Àuditos, el último realizado en 2011, y no se sabe a ciencia cierta, si los registros son correctos o si las correcciones que se llegaron a sugerir resolverían sustancialmente los problemas que aquejan al sistema o simplemente denotan un problema de carácter estructural.

Acorde a un informe difundido a mediados de enero pasado por el director de la CSS, el año 2023 será el último año que las reservas de la CSS soportarían un pago a los jubilados y pensionados. Lo triste aquí es que las reservas no se debieron usar para pagar pensiones porque esos recursos no están destinados para eso, pero era más fácil para el Gobierno hacerlo que asumir la responsabilidad de enfrentar el problema como se debe y de ese modo trasladarle a la próxima administración ese tamal.

¿Es de extrañar esta situación? Pues no.

El deterioro del sistema producto de múltiples situaciones es harto sabido. Desde el primer sablazo que se recuerda a través del programa de viviendas décadas atrás, el informe de enero revela la existencia de “una excesiva burocracia, ausencia de supervisión gerencial, y retraso en el pago de las prestaciones económicas a los jubilados y a los trabajadores.”

El Diálogo Nacional por la CSS recién inicia y los detractores están a la orden del día, exigiendo unos que su participación está condicionada a regresar al sistema solidario, otros rechazan el uso o análisis de medidas paramétricas, y así sumamos posiciones que no abonan a solventar nada.

Expertos actuariales reconocen el error de no tener al día los Estados Financieros con las auditorías respectivas.

Y alguna de sus estimaciones consideran que los recursos que requiere el sistema hoy, solo para atender el pago de los casi 300,000 jubilados y pensionados que mantiene oscilan en unos $20.000 millones.

Si una persona se jubilara con el 60% de su último sueldo, digamos de $1,000.00/mes, los recursos generados por 30 años de labor, a tasas de interés entre 3% y 5%, solo le cubrirían unos 64 meses, o sea, unos 5 años y 4 meses, si dependiera única y exclusivamente de sus aportes, sin considerar la Esperanza de Vida que oscila según el género entre 72 y 74 años.

Este cuadro muestra los aportes que ese jubilado requerirá adicionalmente para cubrir su jubilación, y ese aporte hoy día en el Sistema Solidario lo otorgan los cotizantes más jóvenes y el Gobierno Nacional vía presupuesto general del estado al cubrir la parte administrativa del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Aspirar a ganar entre el 60% y 66% de tu sueldo solo cotizando una fracción de tu salario es una cuenta que no da en ningún lugar y es por ello que el sistema solidario no es rentable para volver a instaurarlo.

Hasta ahora las variables que hemos sopesado para determinar la jubilación ubicando los aportes a una cuenta individual son: Cuotas de aportación, Edad, sueldo, porcentaje de aporte a la seguridad social (patronal y trabajador), monto mensual en cuenta individual e interés bancario y estos elementos o variables son parte de los Parámetros que deben evaluarse como parte del proceso de salvamento de la Seguridad Social panameña.

La revisión, audito y actualización de los Estados Financieros de la CSS, responden a registros contables que conllevan mecanismos de análisis de variables o parámetros igualmente.

Quienes hoy día consideran, a lo interno o fuera del Dialogo, que no deben evaluarse mediadas paramétricas, no saben de lo que hablan, porque la Seguridad Social depende de las variables aquí mencionadas y de otras más.

Si a ello le sumamos el lastre burocrático que soporta la CSS, la cantidad de dependientes inscritos por cotizantes, cantidad de quienes hoy cotizan, los trabajadores independientes formales, los informales que no cotizan, entre otras variables, deberán ser evaluadas para tomar, en principio, decisiones dirigidas a una solución integral.

Esto no quiere decir que las decisiones que se adopten van a resolver el problema de la seguridad social en Panamá de una sola vez, pero serían en la dirección correcta.

Para quienes apoyan volver al Sistema Solidario como la salvación del Programa IVM, les hago esta pregunta, ¿les gustaría que los ahorros particulares que ustedes se han esforzado en tener, un particular o el Gobierno decidiera utilizarlo para algo que ustedes no les favorece o para resolver un problema que ustedes no han provocado?

Yo les aseguro que ustedes no aceptarían.

Y tampoco lo aceptarían quienes en su momento entraron a un mercado laboral donde las reglas para aportar a la Seguridad Social eran que los aportes irían a una Cuenta Individual, decisión en la que esos nuevos cotizantes no tuvo nada que ver, a la cual muchos le aportan recursos extras para mejorar los rendimientos y montos a usufrutuar para su propia jubilación y no para los jubilados o pensionados del sistema.

Conclusión

Este tema depende de soluciones complejas basadas en análisis de variables o parámetros y no de aspavientos o griterías desfasadas o utópicas que no abonan en nada, pero si perjudican mucho.

Las decisiones que se adopten, con los análisis técnicos necesarios deberán ser comunicados sin tapujos a la sociedad como las soluciones que se requieren para enmendar los errores en la administración del sistema de pensiones.

Víctor Cruz

Economista