La cuarentena absoluta ya jugó su papel en Panamá, ahora hay que flexibilizarla y reabrir la economía, advierte especialista en salud pública

Luego de la apertura de algunas actividades económica el 1 de junio pasado Panamá experimentó un incremento significativo en el número de casos y fallecimiento por coronavirus (COVID-19) sin embargo, en las últimas semanas esas cifras han disminuido lentamente y se han estabilizado, lo que significa que la cuarentena absoluta aplicada en el país por las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) ya dio todo lo que podía dar en términos de contener la propagación de esta enfermedad y por tanto lo correcto sería reabrir las actividades económicas y permitir una mayor movilidad a los ciudadanos, advirtió el doctor José Luis Prosperi, especialista en salud pública y ex representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en varios países de la región.

Prosperi, quien ha colaborado con múltiples artículos de opinión con Capital Financiero, explicó que Panamá ha logrado estabilizar el número de contagios y defunciones gracias a la aplicación de una cuarentena absoluta y a la restricción de la movilidad ciudadana conforme al género y el último dígito de la cédula de identidad personal, sin embargo, abogó por la reapertura de la actividad económica en el país por considerar que la reinicio de operaciones de algunos negocios como la venta de automóviles, los salones, de belleza, las barberías y la entre de productos en comercio y centros comerciales no tiene sentido si los consumidores no pueden movilizarse.

El especialista en salud pública reconoció que la nueva apertura podría traer de la mano un incremento de los casos de COVID-19 en el país, pero recordó que esto depende mayormente del comportamiento de la población, que debe comprender la importancia de las medidas preventivas como el uso correcto de las mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social para evitar la proliferación de la enfermedad.

No obstante, recordó que la cuarentena absoluta que aplican las autoridades del Minsa no está siendo respetadas por gran parte de la población ya que las personas de escasos recursos están saliendo a las calles para tratar de conseguir el sustento diario y las de gran capacidad económicas viajan los fines de semanas a sus casas de playa. A lo que se suma el gran número de salvoconductos que se han aprobado y que incluso ha generan tranques vehiculares en diversos puntos de la ciudad capital.

Ante esta realidad Prosperi recomendó al Gobierno Nacional flexibilizar los términos de la cuarentena, permitiendo que los consumidores puedan movilizarse durante 12 horas al día para realizar sus diligencias, pero manteniendo la movilidad restringida por género: Lunes miércoles y viernes para las damas y martes jueves y sábado para los caballeros.

Indicó que de no darse esta flexibilización es muy posible que la reapertura de algunas actividades económicas no tenga el resultado positivo en materia económica que esperan las autoridades porque las empresas no contarán con suficientes clientes para hacer rentables sus operaciones.