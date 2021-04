La definición de locura es hacer lo mismo en repetidas ocasiones y esperar resultados diferentes

La frase que titula este artículo es considerada, erróneamente, como una cita de Albert Einstein. Resulta que su uso se atribuye a los salones de Alcohólicos Anónimos como una forma de expresar la locura que lleva a un alcohólico, sabiendo que no puede libar, a hacerlo y a esperar resultados diferentes. Sin importar el origen de la frase, esta enseña una clara lección: hay que cambiar el modo de actuar si, en repetidas ocasiones, esta no ha dado los resultados esperados.

El motivo de escribir este artículo es porque nuestro país lleva años, sino décadas, de estar escuchando a “expertos” locales e internacionales que se han equivocado innumerables veces en cómo manejar el acoso a que ha sido sometido nuestro país, injustamente, por la Unión Europea (UE), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

Estos profesionales han decidido que dichas organizaciones tienen toda la razón: Que Panamá no ha hecho lo suficiente para salir de las listas discriminatorias y justifican su análisis simplista en un listado de temas -siempre cambiante- que nos obligan a tener dichas organizaciones.

Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Pero hacer lo mismo en repetidas ocasiones y esperar resultados diferentes es una locura. Llevamos demasiado tiempo aceptando sumisamente todos los oprobios que nos lanzan tochos como Pascal Saint Amans y encima desplantes de gobernantes europeos a nuestro país y a nuestros funcionarios.

Muchos de estos países se aprovechan de nuestra economía, siempre pujante, para que sus empresas liciten en todo tipo de obra, pero no tienen la gallardía de defendernos en la UE o ante la Ocde.

Estos países son unos oportunistas y unos mandilones. En mi humilde opinión, Cancillería debería pedir a sus diplomáticos -usando la máxima de Julio César: Divide et impera – que negocien nuestra salida de la listas pues solo se necesita un voto a favor de Panamá de los casi treinta en la UE. Los franceses entenderían esto perfectamente pues a De Gaulle se le atribuye la frase: “Los países no tienen amigos, solo intereses.”

Estos organismos sátrapas han logrado que varios de nuestros gobiernos acepten que nuestra dignidad como nación no debería importarnos si, para salir de las listas discriminatorias, es pisoteada.

Nos tratan como criminales. Me rehúso aceptar esa condición que nos imponen los que colonizaron y vandalizaron África y América perpetrando a su paso genocidios espantosos.

No es cuestión de envolverse en la bandera o dejar a un lado las autocríticas pues fallas tenemos todos, pero que a estas alturas aún crean en la buena fe de esos organismos es un mal chiste.

Que aún crean que los ataques a nuestro país se resuelven con más leyes y exigencias pueriles, que ellos mismos no obligan a cumplir a sus miembros, es un error que el tiempo ya confirmó.

Todo lo que han pedido estos organismos se ha entregado o cumplido. Ahora la excusa es la falta de ejecución en las leyes como si allá alguien fuera preso, o ¿es que todo lo resuelven con multas? ¿En qué quedó Danske Bank?

Después será la falta de un registro público, accesible a terceros, de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas y terminarán en que acabarán con la privacidad bancaria que, no solo es sine qua non para la existencia de nuestro centro financiero, si no es un derecho humano fundamental.

Los expertos no se han dado cuenta que todo esto ha llevado a la violación de un principio sagrado de los derechos humanos: la presunción de inocencia. No somos delincuentes y no debemos rehusar a esa exigencia. Imagínese los diarios amarillistas en Panamá con esa información.

El derecho nos asiste solo que, por sufrir del Síndrome de Estocolmo en forma colectiva, aquí nos dicen salten y saltamos. Triste.

Como ya he escrito en otras dos ocasiones, el estudio Fatci de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es la solución a las listas discriminatorias y sirve para crear un campo de juego nivelado para todos (level playing field, como se dice en inglés).

Este nuevo convenio fue el resultado del estudio del panel Fatci y del Tax Justice Network y a pesar de que demuestra claramente el fracaso ha sido la gestión de la Ocde y de sus adláteres, aún no hemos escuchado la opinión de nuestro gobierno y menos de la representante de Panamá en la ONU.

Parece que nos han convencido que lo importante es cumplir con lo que nos impone un grupo de países ricos que cuidan sus intereses y a los cuales les importa un bledo el futuro de Panamá.

Por: Misonius Rufus Cruz

Abogado y analista internacional