La digitalización es una necesidad para cualquier empresa que quiera estar en el mercado en un futuro y ser exitosa 

Si hay algo que no se puede negar es que la pandemia de coronavirus (COVID-19) que afecta a Panamá y el mundo lo ha cambiado todo.

Desde nuestra vida personal y la forma en que trabajamos, hasta como los consumidores hacen sus compras y las empresas hacen negocio. Todo ha cambiado, y quizás uno de los cambios más trascendentales ha sido el incremento sin precedentes del comercio electrónico y los pagos digitales.

Esto responde a la necesidad de las personas de garantizar un mayor distanciamiento social y, con ello, reducir en lo posible el riesgo de contraer el virus.

De hecho, en la medida en que las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) han comenzado a autorizar la reactivación de algunas actividades económica, muchos negocios se han visto en la necesidad de digitalizarse para poder ofertar sus productos y servicios.

Restaurantes, comercios al por menor, librerías, comercio al por mayor y empresas inmobiliarias ya han sido autorizadas a operar, pero bajo la modalidad de ventas en línea, lo que ha supuesto un verdadero reto para muchos negocios, para los cuales, hasta ahora, la digitalización se limitaba a contar con una página Web o con cuentas de redes sociales para promocionar sus productos y servicios.

En muchas micro y pequeñas empresas se han establecido, un poco a la carrera, mecanismos para la venta en línea y para facilitarle a los clientes el realizar los pagos correspondientes, ante las limitaciones a la movilidad ciudadana impuestas por las autoridades y el hecho que el pago en efectivo podría constituir una barrera en momentos en que los clientes tratan de evitar al máximo el contacto físico con otras personas.

No obstante, hay empresas que se han preparado a conciencia para sumarse a lo que los expertos han denominado la transformación digital y prueba de ello es MetroBank, un banco de licencia general centrado en el nicho de banca corporativa que desde hace 10 años adelanta un proceso de desarrollo de soluciones digitales, precisamente para ayudar a sus clientes a hacer negocios en online, ampliando su clientela y mejorando así su rentabilidad. Se trata de un conjunto de servicios que han denominado MetroBank Digital Solutions.

Capital Financiero conversó con Ernesto Boyd, vicepresidente ejecutivo y gerente general de MetroBank para conocer las oportunidades que ofrece la digitalización a toda empresa o negocio que quiera o necesite adaptarse de forma rápida y eficiente a la nueva realidad que enfrenta el mundo debido a la pandemia del COVID-19.

-¿Cómo se ha preparado MetroBank para ayudar a sus clientes a sumarse a la transformación que vivimos actualmente?

-Desde hace muchos años en el plan estratégico del Banco definimos que uno de los elementos que nos podía diferenciar en el mercado era el uso de herramientas económicas y por ello, cuando comenzamos a planificar cómo podíamos aprovechar esta oportunidad concluimos que era clave tener los softwares, los equipos y las facilidades de telecomunicaciones necesarias para darle el debido respaldo a todos los servicios que queríamos prestar a nuestros clientes.

“Para que tengan una idea de lo que estamos planteando, nosotros somos el banco que apoya a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que administra los Corredores Norte, Sur y Este en la gestión de cobro, de forma que cada vez que un cliente acude a una entidad bancaria o a un comercio a hacer una recarga a su cuenta prepago para utilizar esas autopistas nosotros le reembolsamos a ellos a realizar de firma efectiva esos cobros.

“Esto los venimos haciendo desde hace ya varios años y les hemos facilitando el acceso a tecnología y asesoría internacional, todo lo cual ayudó muchos a mejorar la dinámica de cobros y todo el manejo financiero de ENA, porque nuestros sistemas contables se emparejan con los de ellos y permite una dinámica mucha más ágil”.

-Hoy en día la necesidad de poder realizar ofrecer productos y servicios mediante transacciones online no se limita a las grandes empresas como ENA, ya que muchos empresarios y emprendedores se han visto obligados a incursionar en este escenario. ¿Cómo evalúa usted esta situación?

-Definitivamente hoy en día lo que muchos clientes buscan es poder incursionar en el comercio electrónico mediante el uso de las herramientas digitales. Y nosotros nos hemos preparado para que cualquier emprendedor o empresa que quiera ofrecer este tipo de canal de ventas cuenten con los servicios que los ayuden a manejar el cobro de los productos o servicios que esté comercializando.

“Además, le proveemos todos los mecanismos de seguridad, algo que es fundamental cuando se realizan transacciones digitales en las cuales el comprador y el medio de pago no están presentes físicamente siempre se corre el riesgo de que personas inescrupulosas puedan robar la identidad del cliente o realizar transacciones fraudulentas. Esto incluye el manejo de los pagos recurrentes.

Igualmente podemos ofrecer el establecimiento de puntos de venta, tanto fijos como móviles y la instalación de estos sistemas en dispositivos como tabletas y celulares, para realizar cobros 100% digitales.

“Nosotros nos hemos preparado para desarrollar estas herramientas de negocio durante los últimos 10 años y la verdad es que para lograr todo ello no solo hemos tenido que realizar importantes inversiones tanto en hardware y software, sino que además, por ser una entidad financiera, hemos tenido que superar una ardua revisión por parte de nuestro regulador, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), que debió asegurarse que contamos con todas las licencias, las certificaciones, los seguros y el respaldo para poder asegurarles a nuestro clientes que recibirán el servicios las 24 horas del día los 7 días de la semana.

“Además, contamos con las licencias de tarjetas de crédito y débito Visa, Mastercard y Clave, no sólo para la emisión de tarjetas sino también para realizar transacciones de cobro en puntos de venta y de comercio electrónico, siendo este último el más ambicioso porque como empresas estadounidenses son muy exigentes en materia de seguridad, algo que incluye a la tarjeta Clave que ofrece la empresa panameña Telered, S.A.

Todos estos servicios y productos conforman lo que nosotros hemos denominado MetroBank Digital Solutions.

-¿Estos servicios están alcance de las micro, pequeñas y medianas empresas o únicamente para las empresas grandes? ¿Qué tan costoso puede ser digitalizar un nuevo emprendimiento o un pequeño negocio?

-La respuesta es bastante sencilla porque para la empresa que desea utilizar una plataforma digital para comercializar sus productos y servicios, y realizar los cobros correspondientes, el costo con relación a su referencia de ventas. Hablamos de tarifas que fluctúan entre un 3% y un 5% del total de la venta, dependiendo del volumen de negocios que maneja la empresa.

“Obviamente, para incursionar en este el comercio online y los pagos digitales la empresa deberá hacer una inversión en equipos y servicios de telecomunicaciones para poder aprovechar todos los servicios que el banco ofrece.

“Como ustedes bien saben a los bancos no nos agrada mucho dar detalles sobre nuestros clientes debido al tema de la confidencialidad, sin embargo, te puedo asegurar que en este momento estamos atendiendo empresas de todos los tamaños, desde micro empresas dedicadas a la venta de comidas, que ofrecen servicios y por supuesto, empresas grandes.

-¿Realmente cualquier negocio puede instalar y operar estos sistemas que orece MetroBank Digital Solutions?

-Sí, efectivamente, así es. Por ejemplo, en el caso de un Salón de Belleza, el propietario o la propietaria abre una cuenta en MetroBank y nosotros le instalamos el punto de venta para cobrarle a sus clientes ya ser con las tarjetas de crédito Visa o Mastercard o con la tarjeta Clave. Eso, como te comenté, tiene un costo que depende del volumen de ventas del negocio.

“Pero si la empresa lo que quiere es ofrecer el servicio de comercio electrónico a través de una página Web y brindar una atención personalizada a sus clientes o comercializar algún producto también les podemos ayudar a estructurar las herramientas para lograrlo.

“Algo que no te he mencionado es que todos estos servicios son en tiempo real, qué quiero decir con esto, que cuando tú cuentas con una tarjeta de MetroBank o realizas una transacción en nuestros puntos de venta, no sólo te va a llegar un mensaje de SMS como el que manejamos la mayoría de los bancos de la plaza, sino que usted puede ir a su banca en línea y verificar la transacción, lo que permite acceder a información vital sobre el flujo del negocio y las preferencias de los consumidores.

Por ejemplo, en los pagos recurrentes contamos con un sistema totalmente automatizado, que permite que una empresa programe los cobros en las fechas pactada con cada cliente, garantizando su realización, lo que ahorra tiempo y recursos en la gestión de dichos cobros, porque este tipo de beneficios están incluidos en el costo del servicio”.

-¿Esto significa que el servicio de digitalización de los negocios incluye el análisis de datos para ajustar la oferta a las necesidades y preferencias de los consumidores?

-Eso es gran parte del valor agregado que este sistema te ofrece y es algo muy importante para la toma de decisiones en cualquier negocio. La información que el sistema te va a compartir para tu departamentos de finanzas o contabilidad de tu empresa va desde qué tarjeta utilizó para pagar un cliente que hizo una compra importante, hasta determinar qué producto es el que más se vende y cuál es el que deja el mejor margen de ganancia, esto le va a permitir a la empresa no solo mejorar la toma de decisiones sino también tomar nuevas iniciativas en materia de ventas, por ejemplo, ofreciendo un descuento a un cliente en base al valor o frecuencia de sus compras, desarrollar promociones o reducir el inventario de productos”.

-¿Cómo puede hacer un emprendedor o un empresario que en este momento está evaluando incursionar en el comercio digital para acceder a los servicios que ofrece MetroBank?

-Nosotros tenemos un departamento encargado de recibir, a través de nuestra banca en línea o mediante correo electrónico, la petición para establecer una cita a fin de conocer cuáles son sus necesidades y ofrecerle las soluciones que mejor se ajusten a ellas, de forma que pueda hacernos llegar digitalmente los documentos e información requeridos para que podamos hacerle una propuesta de negocios. Es un sistema bastante ágil y prácticamente 100% virtual, lo que incluye pruebas de los productos.

-MetroBank lleva 10 años desarrollando estas soluciones digitales para sus clientes, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que el banco debió enfrentar en este proceso?

-Yo te diría que la mayor dificultad siempre es el tema de las personas, es decir, que las personas quieran adoptar nuevas tecnologías y acepten el cambio.

“Yo te diría que el reto ha sido que los accionistas o propietarios de las empresas vean el valor agregado que traemos a la mesa, pero a veces sus equipos de trabajo se resisten al cambio porque esto implica nuevas formas de hacer las cosas. Ahora, una vez que pueden ver los beneficios que la digitalización puede representar para cualquier empresa terminan por aceptarlo”.

-Desde su punto de vista, ¿qué tan importante será para la banca desarrollar este tipo herramientas y servicios para poder competir con éxito en la nueva normalidad que nos está dejando el COVID-19?

-Yo te diría que es primordial, porque el banco que no tenga una infraestructura tecnológica y ofrezca servicios de primer mundo le va a ser muy difícil competir en el futuro.

-¿Usted cree que la digitalización será clave para garantizar la reactivación de las empresas en este momento de pandemia del COVID-19?

-La pandemia nos ha agarró por sorpresa y ha acelerado algunos procesos.

“Pero yo te diría que, para cualquier empresario, sin importar si hablamos de una micro, pequeña, mediana o gran empresa, considerar tener dentro de su dinámica de negocios el uso de tecnología es fundamental para poder estar en el mercado en un futuro y ser exitosa”.

Hitler Cigarruista

hcigarruista@capital.com.pa

Capital Financiero