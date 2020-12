La elusión fiscal y la ilusión europea II

Desde la publicación del informe de la plataforma Tax Justice Network (TJN), denominado El Estado de la Justicia Fiscal: La justicia fiscal en tiempos de la Covid-19 (noviembre 2020), han salido periodistas a resaltar lo que venimos denunciando desde hace años: que las listas discriminatorias de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) solo esconden el fracaso estrepitoso del modelo económico socialista europeo, su incompetente burocracia y la hipocresía de sus gobernantes, especialmente, en todo lo que se refiere a la elusión y a la evasión fiscal.

Vicente Nieves del diario financiero español El Economista, en una nota de 1 de diciembre de 2020, titulada El ‘eje de la evasión fiscal’: Cuatro países son culpables del 55% de todas las pérdidas fiscales del mundo informa que “Reino Unido, junto con los Países Bajos, Luxemburgo y Suiza juntos son los responsables de la mitad del abuso fiscal corporativo del mundo.” Sigue Nieves: “TJN revela que más de 548,000 millones (de euros) en beneficios empresariales se transfieren al ´eje de la evasión fiscal´ por parte de las empresas cada año, lo que le cuesta al mundo unos 100,000 millones de euros en impuestos perdidos por el abuso fiscal corporativo.”

¿Cabe preguntarse, antes las cifras asombrosas que estima TJN, si alguno de esos cuatro países está en la lista de Francia, de la UE o de la Ocde y de no estarlo, por qué será? ¿Será que en la UE lagarto no come lagarto? ¿Será que es más fácil culpar a países pequeños y convertirlos en parias?